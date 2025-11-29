السبت 29 نوفمبر 2025
محافظات

تعليم أسيوط يعلن بدء التسجيل في مبادرة "شتاء رقمي" للطلاب

انطلاق مبادرة شتاء
انطلاق مبادرة شتاء رقمي بأسيوط،فيتو
أعلن محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن بدء التسجيل فى مبادرة "شتاء رقمى Digital Winter" والتى أطلقها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم وأكاديمية سيسكو العالمية، لتأهيل طلاب المدارس لمهارات المستقبل الرقمية. 

 

يأتي ذلك فى إطار الدعم المقدم من اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار حرص الدولة على تمكين النشء والشباب وبناء قدراتهم التكنولوجية وريادة الأعمال.

 

مبادرة “شتاء رقمي”


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن مبادرة "شتاء رقمى" تستهدف الطلاب من 13 الى 18 عامًا بالمرحلتين الاعدادية والثانوية (عام – فنى – خاص)  للحصول على التدريبات المجانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن الرقمي، على ان يجتاز المتقدم اختبار 16 كورس حتى منتصف يناير 2026. 

 

استمرار فعاليات البرنامج على مدار شهرين متتاليين

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن جميع الكورسات باللغة الانجليزية وتستمر فعاليات البرنامج على مدار شهرين متتاليين حتى منتصف يناير ٢٠٢٦ على أن تُعلن نتائجها مع بداية اجازة نصف العام، وسيحصل المشتركين فى المبادرة على شهادات تقدير معتمدة وإتاحة فرص للحصول على منح دولية.

 

اجتياز 16 كورس على منصة سيسكو العالمية

وأضاف وكيل التعليم بأسيوط أن الطلاب المشتركين الذين سيجتازون 16 كورس على منصة سيسكو العالمية سيتم ترتيبهم حسب أولوية اجتياز الكورسات ثم دخول امتحان دولى على منصة سيرتى بورت "certiport" ومن يجتازه سيتم اختيارهم للفوز بالمسابقة منوها الى إشراف مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية على المسابقة بمختلف مراحلها وذلك بإشراف سيد الشريف مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية ومحمود حماد التونى مدير مركز التطوير بالمديرية ومحمد جابر مدير التدريب الإلكترونى وشيرين السنباطي مدير أكاديمية سيسكو بأسيوط لتقديم كافة الدعم لأبنائنا الطلاب وتكثيف الإعلان عن المبادرة.

تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)

تعليم أسيوط: توزيع استمارات متابعة للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة


وناشد وكيل الوزارة جميع الطلاب مما تنطبق عليهم الشروط التسجيل فى المبادرة من خلال Qr code أو من هنا

