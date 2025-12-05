الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة أسيوط تطلق مبادرة "إغاثة" للتوعية بالإسعافات الأولية

مبادرة إغاثة للتوعية
مبادرة "إغاثة" للتوعية بالإسعافات الأولية بأسيوط،فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ اسيوط، حرصه على تقديم كل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام تنظيم الفعاليات التوعوية والخدمية في مختلف القطاعات، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

فعاليات مبادرة "إغاثة" 

وأوضح محافظ أسيوط أن فعاليات مبادرة "إغاثة" التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، تضمنت تدريبات نظرية وعملية متكاملة في مجال الإسعافات الأولية، ضمن البرنامج التدريبي المخصص لرفع قدرات الطلاب في حالات الطوارئ، وقد جاء تنظيم المبادرة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وإدارة البرلمان والتعليم المدني، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتنمية مهارات الشباب في التعامل مع المواقف الطارئة.

وشهدت المبادرة حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من طلاب جامعة أسيوط، الذين شاركوا عمليًا في تطبيق المهارات تحت إشراف مدربين متخصصين من الجهتين، ما ساهم في ترسيخ المعلومات وتمكين الطلاب من التصرف السليم في الحالات الحرجة.

وأضاف محافظ أسيوط أن التدريب تضمن مجموعة من المهارات الأساسية، منها التعامل مع حالات الطوارئ، قياس ضغط الدم ومستوى السكر بطريقة صحيحة، الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، قياس درجة الحرارة، والتعامل مع حالات ابتلاع الأطفال لأجسام غريبة بالطريقة الآمنة لإخراجها، وتولى التدريب كل من باسم حمادة حسن، دينا علاء، ندى أبو ضيف، هيثم كمال، والشيماء زكي عبدالله من المبادرة وجمعية الهلال الأحمر.

تعليم أسيوط يعلن بدء التسجيل في مبادرة "شتاء رقمي" للطلاب

محافظة أسيوط تدشن مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع الأوقاف الأحد

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مبادرة "إغاثة" ستستمر في تقديم سلسلة تدريبات متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والعملية، بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على مواجهة الطوارئ بثقة ومسؤولية، كما أكد على أهمية رفع الوعي لدى الشباب من الجنسين، وتعزيز الثقافة الصحية والسلامة العامة، بما يسهم في حماية الأرواح وتقليل مضاعفات الحوادث والإصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية مصر 2030 أسيوط الاسعافات الاولية البرنامج التدريبي التنمية المستدامة الحالات الحرجة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر قياس ضغط الدم محافظ أسيوط مديرية الشباب والرياضة

مواد متعلقة

صفت على 6 مرشحين، الحصر العددي الكامل لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط

الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة في أسيوط

صحة أسيوط: 347 ألف طالب يستفيدون من التوعية الشاملة بحملة جيل صحي

ضبط مبيدات غير مسجلة وأسمدة محظور تداولها في حملة تموينية بأسيوط

تسليم شهادات البرنامج التدريبي بوحدة أبو تيج المتنقلة للتمكين الاقتصادي بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد تدريب "أيدينا بإيدك" لتعزيز مفهوم المسكن الملائم (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد عملية التصويت بلجان انتخابات النواب (فيديو)

محافظ أسيوط: فتح لجان اليوم الأخير لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة دون معوقات (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

اللجنة العليا للمسئولية الطبية تعتمد قرارات جديدة لتفعيل قانون سلامة المريض 2025

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

الأغلى في البطولة، أبرز المعلومات عن منتخب الإمارات قبل مواجهة مصر بكأس العرب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads