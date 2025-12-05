محافظة أسيوط تطلق مبادرة "إغاثة" للتوعية بالإسعافات الأولية

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ اسيوط، حرصه على تقديم كل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام تنظيم الفعاليات التوعوية والخدمية في مختلف القطاعات، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

فعاليات مبادرة "إغاثة"

وأوضح محافظ أسيوط أن فعاليات مبادرة "إغاثة" التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، تضمنت تدريبات نظرية وعملية متكاملة في مجال الإسعافات الأولية، ضمن البرنامج التدريبي المخصص لرفع قدرات الطلاب في حالات الطوارئ، وقد جاء تنظيم المبادرة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وإدارة البرلمان والتعليم المدني، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتنمية مهارات الشباب في التعامل مع المواقف الطارئة.

وشهدت المبادرة حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من طلاب جامعة أسيوط، الذين شاركوا عمليًا في تطبيق المهارات تحت إشراف مدربين متخصصين من الجهتين، ما ساهم في ترسيخ المعلومات وتمكين الطلاب من التصرف السليم في الحالات الحرجة.

وأضاف محافظ أسيوط أن التدريب تضمن مجموعة من المهارات الأساسية، منها التعامل مع حالات الطوارئ، قياس ضغط الدم ومستوى السكر بطريقة صحيحة، الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، قياس درجة الحرارة، والتعامل مع حالات ابتلاع الأطفال لأجسام غريبة بالطريقة الآمنة لإخراجها، وتولى التدريب كل من باسم حمادة حسن، دينا علاء، ندى أبو ضيف، هيثم كمال، والشيماء زكي عبدالله من المبادرة وجمعية الهلال الأحمر.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مبادرة "إغاثة" ستستمر في تقديم سلسلة تدريبات متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والعملية، بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على مواجهة الطوارئ بثقة ومسؤولية، كما أكد على أهمية رفع الوعي لدى الشباب من الجنسين، وتعزيز الثقافة الصحية والسلامة العامة، بما يسهم في حماية الأرواح وتقليل مضاعفات الحوادث والإصابات.

