الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير أمام بيرنلي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ميكي فان دي فين بالهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 38.

فيما تعادل أكسيل توانزيبي لفريق بيرنلي في الدقيقة 45+1.

تشكيل توتنهام لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس، فان دي فين، روميرو، دانسو.

خط الوسط: بورو، جالاجير، بيسوما.

خط الهجوم: تشافي، أودوبيرت، وسولانكي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يحتل بيرنلى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي قائمةهدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 23



1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفا

2- إيجور تياجو، برينتفورد، 16 هدفا

3- أنطوان سيمنيو، مانشستر سيتي، 10 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين، ليدز يونايتد، 9 أهداف

5- هوجو ايكتيكي، ليفربول، 8 أهداف

5- برونو جيمارايش، نيوكاسل يونايتد، 8 أهداف

5- داني ويلبيك، برايتون، 8 أهداف

5- جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 8 أهداف

6- فيل فودين، مانشستر سيتي، 7 أهداف

6- ريتشارليسون، توتنهام، 7 أهداف

6- جواو بيدرو، تشيلسي، 7 أهداف

6- بريان مبويمو، مانشستر يونايتد، 7 أهداف

6- نيك فولتماده، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف

6- مورجان روجرز، أستون فيلا، 7 أهداف

6- أولي واتكينز، أستون فيلا، 7 أهداف

6- إيلي جونيور كروبي، بورنموث، 7 أهداف

6- هاري ويلسون، فولهام، 7 أهداف

