السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

توتنهام،فيتو
توتنهام،فيتو
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير أمام بيرنلي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ميكي فان دي فين بالهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 38.

فيما تعادل أكسيل توانزيبي لفريق بيرنلي في الدقيقة 45+1.

تشكيل توتنهام لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس، فان دي فين، روميرو، دانسو.

خط الوسط: بورو، جالاجير، بيسوما.

خط الهجوم: تشافي، أودوبيرت، وسولانكي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يحتل بيرنلى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.

 

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي قائمةهدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 23


1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفا 
2- إيجور تياجو، برينتفورد، 16 هدفا 
3- أنطوان سيمنيو، مانشستر سيتي، 10 أهداف
4- دومينيك كالفيرت ليوين، ليدز يونايتد، 9 أهداف
5- هوجو ايكتيكي، ليفربول، 8 أهداف
5- برونو جيمارايش، نيوكاسل يونايتد، 8 أهداف
5- داني ويلبيك، برايتون، 8 أهداف
5- جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 8 أهداف
6- فيل فودين، مانشستر سيتي، 7 أهداف
6- ريتشارليسون، توتنهام، 7 أهداف
6- جواو بيدرو،  تشيلسي، 7 أهداف
6- بريان مبويمو، مانشستر يونايتد، 7 أهداف
6- نيك فولتماده، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف
6- مورجان روجرز، أستون فيلا، 7 أهداف
6- أولي واتكينز، أستون فيلا، 7 أهداف
6- إيلي جونيور كروبي، بورنموث، 7 أهداف
6- هاري ويلسون، فولهام، 7 أهداف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز النرويجي إيرلينج هالاند إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند مورجان روجرز

مواد متعلقة

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة ونيوم بالدوري السعودي

ليفربول يواجه بورنموث في الجولة الـ23 بالدوري الإنجليزي

ليفربول والريال وبيراميدز، مواعيد مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة

بيراميدز بوظها، آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لاعب الأردن عودة الفاخوري

على طريقة "ما حدش فاهم حاجة"، سلوت يتحدث عن مشاركة محمد صلاح أمام بورنموث

إسماعيل صيباري يعتذر مجددا عن حادث المنشفة بنهائي أمم أفريقيا (فيديو)

الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة خالد النبريص

سالم الدوسري يتعافى من الإصابة
ads

الأكثر قراءة

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل احتفال عيد الشرطة الـ74

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

ميركاتو الأهلي، جراديشار يجمع متعلقاته ويودع اللاعبين و"داري" يبلغ زملاءه بهذا القرار

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

تفسير رؤية السينما في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

المزيد
الجريدة الرسمية