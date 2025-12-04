صحة أسيوط: 347 ألف طالب يستفيدون من التوعية الشاملة بحملة جيل صحي

18 حجم الخط

أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، بتوجيهات مباشرة ومتابعة من الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، حملة توعوية ضخمة وغير مسبوقة تحت شعار "جيل صحي"، وذلك لتعزيز الصحة الوقائية بين طلبة المدارس.

​تهدف الحملة التي أطلقتها صحة أسيوط إلى بناء وعي صحي متكامل لدى الطلاب، يشمل محاور أساسية تتراوح بين النظافة الشخصية وأساليب الوقاية من الأمراض، وصولًا إلى تعزيز الحياة الصحية المتوازنة والحفاظ على الحواس الأساسية.

حماية المجتمع تبدأ من المدرسة

​تولت إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة والسكان بأسيوط بقيادة دكتورة ايمان محمد مدير الإدارة مهمة الإشراف والتنفيذ لهذه الحملة الطموحة، والتي بدأت فعالياتها التوعوية المكثفة في الأول من أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الدراسي 2025/2026.

و​خلال تصريحاتها أوضحت دكتورة ايمان محمد مدير إدارة السن المدرسي بصحة أسيوط أنه في إطار تعزيز الممارسات الوقائية الأساسية، تم تنفيذ 300 ندوة متخصصة حول غسل الأيدي بالطرق الصحيحة، مؤكدة على أن هذه الممارسة هي خط الدفاع الأول ضد الجراثيم. وتعمق فريق التوعية في محور طرق الوقاية من الأمراض المعدية، حيث قدموا 650 ندوة شاملة تناولت آليات انتقال الأمراض وطرق الحد من انتشارها داخل البيئات التعليمية والأسرية، مساهمين بذلك في خلق بيئة مدرسية أكثر أمانًا.

​لم تقتصر الحملة على الجوانب العامة للصحة، بل امتدت لتشمل التركيز على حواس ووظائف حيوية تؤثر مباشرة على المسيرة التعليمية للطلاب. ففي مجال صحة الفم والأسنان، نظمت المديرية العدد الأكبر من الندوات، ليصل إلى 1488 ندوة توعوية، ركزت على أهمية العناية اليومية بالأسنان والتغذية السليمة للحفاظ على صحة الفم، والحد من آلام التسوس التي قد تعيق التركيز الدراسي.

وتم إلقاء 980 ندوة حول الحفاظ على البصر، حيث تم تزويد الطلاب بنصائح وإرشادات حول كيفية تجنب إجهاد العين، وأهمية الفحص الدوري، والتعامل الآمن مع الأجهزة الإلكترونية، لضمان استمرار قدرة الطالب على التعلم بفعالية.

و​أكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الحملة حققت، منذ انطلاقها، وصولًا واسعًا ومؤثرًا، حيث وصل عدد المدارس التي تم زيارتها وإلقاء هذه الندوات المتخصصة بها إلى 1355 مدرسة في جميع إدارات المحافظة.

​ويُعد الرقم الأكثر دلالة على نجاح الحملة هو إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من هذه الجرعات التوعوية، والذي بلغ 347,000 طالب وطالبة، مما يشير إلى تغطية واسعة وشاملة تتناسب مع الكثافة الطلابية في أسيوط، ويؤكد على الالتزام ببناء جيل يتمتع بوعي صحي عالٍ يمكنه من تبني أسلوب حياة صحي سليم ومستدام مما يعكس تعكس التزام مديرية الصحة والسكان بأسيوط بتفعيل الدور الوقائي والمجتمعي، واعتبار صحة الطلاب أول خطوة نحو تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.

