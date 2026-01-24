مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

السبت 24 يناير 2026
الدوري الإنجليزي، قاد عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز غال على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون 

افتتح عمر مرموش التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 6، قبل أن يضعاف سيمينيو النتيجة بالدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون هي الأولى للنجم المصري عمر مرموش في بطولة الدوري الإنجليزي بعد عودته إلى النادي بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث شارك كبديل ضد بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ريندرز.

خط الهجوم: سيمينيو، شرقي، عمر مرموش.


بهذه النتيجة يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 43 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن وولفرهامبتون يقع في ذيل الجدول برصيد 8 نقاط فقط.

وكان مانشستر سيتي لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع سندرلاند، تشيلسي وبرايتون، وخسر على يد مانشستر يونايتد، قبل أن يقود مرموش الفريق لتحقيق الفوز على حساب وولفرهامبتون.

مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون 

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تلقي خسارة مفاجئة أمام  بودو جليمت النرويجي، الفريق القادم من داخل الدائرة القطبية الشمالية  3-1 في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي.

