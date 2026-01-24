ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

18 حجم الخط

عبلة الكحلاوي، داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة مداح الرسول الفنان الراحل محمد الكحلاوي، وشقيقة المنشد أحمد الكحلاوى لقبت “ماما عبلة”، وأم الغلابة كما كان يحب أن يلقبها جمهورها ومحبوها، على مدار سنوات طوال قدمت من خلالها الداعية الراحلة مجموعة من البرامج والحلقات، التي عنيت بشكل رئيسي بدعم استقرار الأسرة المصرية، رحلت فى مثل هذا اليوم 24 يناير 2021.

نبرة صوتها خاشعة مؤثرة فى القلوب، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى عالمة فى دينها، أسلوبها بسيط جذاب ومشوق فى الإقناع بطريق الهداية، من أهم الداعيات الإسلاميات فى العصر الحديث بل هى أيقونتهن، وسطية التفكير تكره التشدد بل تحاربه بالإقناع.

الإخلاص والصدق فى الدعوة

تتحدث الدكتورة عبلة الكحلاوي عن نفسها: لا اعتبر نفسى من الداعيات المصريات، ولكنى فقط أحب مصر وأعشق ترابها والكلمة الطيبة أقولها من قلبى ابتغاء وجه الله، ولا أقصد منها ان أكون داعية أو مشهورة، فأنا امرأة بسيطة وعادية ولا أتعالى وأنصح بناتى بالقراءة الكثيرة والإخلاص الحقيقي للدعوة والصدق.

الدكتورة عبلة الكحلاوى

ولدت الدكتورة عبلة الكحلاوى عام 1948، ودرست بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الإخلاص الحقيقى للدعوة تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، فى كلية البنات جامعة الأزهر، انتقلت بعدها إلى كلية التربية للبنات في الرياض، ثم تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة عام 1979،

دروس دينية فى الكعبة

ولنجاحها فى مجال الدعوة الإسلامية اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوى لسنوات إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس عامين، كانت تستقبل خلالها مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى مصر، بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها الكحلاوي في البساتين، وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام، بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة على التساؤلات الفقهية.

غير نادمة على الدراسة بالأزهر

عن دراستها قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي: لم أكن أرغب في الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية، كنت أحلم بأن أكون سفيرة، وأن ألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصلت على مجموع يزيد على 80 % وقدمت أوراقي وتم قبولها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكن وقتها كان فرع البنات بجامعة الأزهر قد افتتح، وأصر والدي على أن ألتحق بجامعة الأزهر لكنى لست نادمة على الالتحاق بها.

قدمت عبلة الكحلاوى برامجها الشيقة فى التليفزيون لتقديم الآراء الفقهية والوعظ الدينى، وكان لها جمهور كبير، كما أسست جمعيات خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، ولدى وغيرها.

نعى شيخ الازهر

فى مثل هذا اليوم منذ خمسة أعوام، وبسبب إصابتها بفيروس كورونا عانت من المرض شهورا حتى رحلت عن 72 عاما ونعتها رئاسة الجمهورية رسميا ونعاها الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بقوله: رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون.".

