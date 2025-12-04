الخميس 04 ديسمبر 2025
محافظات

تسليم شهادات البرنامج التدريبي بوحدة أبو تيج المتنقلة للتمكين الاقتصادي بأسيوط

تسليم شهادات التدريب
تسليم شهادات التدريب بأبوتيج أسيوط،فيتو
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب المهني داخل القرى الأكثر احتياجًا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن تسليم شهادات نهاية البرنامج التدريبي بالوحدة المتنقلة بمركز أبوتيج يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلت لتمكين الشباب والفتيات وإتاحة فرص حقيقية لهم للالتحاق بسوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية العمل بأسيوط، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت خطة التدريب المهني بالمراكز الثابتة والوحدة المتنقلة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، بهدف تأهيل الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، أو بدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

18 متدربة في مجال "الخياطة والتفصيل"

وأوضح محافظ أسيوط أن البرنامج التدريبي الأخير شمل 18 متدربة في مجال "الخياطة والتفصيل"، وتم تطبيق نظام الساعات التدريبية المعتمدة، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا وفتح فرص عمل لائقة لها.

وأكد محافظ أسيوط أن البرنامج بدأ بتوجيه مهني شامل للفتيات، تلاه ندوة تثقيفية تناولت التوعية والإرشاد للتدريب من أجل التشغيل، وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى محاضرات في السلامة والصحة المهنية، لضمان تأهيل المتدربات لدخول سوق العمل بكفاءة وثقة.

وشدد محافظ أسيوط على أن جميع الدورات التدريبية سواء بمراكز التدريب المهني أو عبر الوحدة المتنقلة تقدم مجانية بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر

عمل أسيوط تنفذ برامج تدريب مجاني وورش خياطة لتمكين الشباب والمرأة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المبادرتين "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك" تمثلان ركيزة أساسية لتأهيل الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع توفير فرص عمل مناسبة لهم، ودعم إقامة المشروعات الصغيرة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

