أخبار الحوادث اليوم: ضبط تشكيل عصابي يسرق حسابات المواطنين ويطلب أموالا من أقاربهم.. نيابة النقض ترفض طعون متهمي قضية مقتل طبيب الساحل.. وقصة المتهم بالتعدي على طلاب بالشرقية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي بالضرب بالأيدي على عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل، تضمن ادعاء وجود فتاة مشردة في شوارع القاهرة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الرواد.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 متهمًا (7 رجال و5 سيدات)، بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال 12 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بشوارع محافظتي القاهرة والجيزة.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عامل وسيدتين بمحافظة المنيا، بعد قيامهم بسرقة حسابات المواطنين وطلب أموال من أقاربهم عبر الإنترنت.

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدٱ الأحد، 300 طعن على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

نجح رجال الإنقاذ بالحماية المدنية في القاهرة في إنقاذ 3 عمال بعد سقوطهم داخل حفرة بعمق 8 أمتار خلال تنفيذ أعمال خاصة بإنشاء محطات الأتوبيس الترددي في منطقة البساتين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين، إثر تصادم 3 سيارات على طريق رأس الحكمه طريق" إسكندرية ـ مطروح".

أجلت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، جلسة محاكمة زوجة المطرب بهاء سلطان، جيرمين الحلواني؛ لاتهامها بسب خالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات سابقة بينهما، ليوم 27 ديسمبر، للنطق بالحكم.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم.

طالبت نيابة النقض برفض كافة الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في قضية مقتل الدكتور أسامة صبور، المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"، والإبقاء على الحكم الصادر بإعدام المتهمين أحمد شحته علي أحمد وأحمد فرج عبدالباسط.





