حوادث

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أكثر من 61 ألف عبوة سجائر مهربة بمطروح
 تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح من ضبط 4 أشخاص، بينهم متهم له معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار بالسجائر المهربة ومجهولة المصدر.

 عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين بدائرة قسمي شرطة مطروح والعلمين، وبحوزتهم أكثر من 61 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.

الإجراءات القانونية

أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

وفي سياق آخر،  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في السجائر المهربة ومجهولة المصدر.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح، بالاتجار في السجائر المهربة جمركيًا وترويجها داخل المحافظة.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وعُثر بحوزتهما على قرابة 12 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والتهريب الجمركي، وضمان حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

