الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم
18 حجم الخط

يعد السكر من من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ويدخل في عدد كبير من الصناعات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.

أسعار السكر اليوم الاربعاء 

يواصل  سعر السكر اليوم، استقراره في السوق، وسجل سعر كيلو السكر ما بين 28 و32 جنيهًا في السوق المحلي.

وتختلف الأسعار حسب نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة. 

سعر السكر التمويني 

واستقر  سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيها للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين. 

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

انتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر السكر التمويني اسعار السكر اليوم اسعار السكر السكر صناعة السكر

مواد متعلقة

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

استشاري أمراض باطنية يحذر من الإفراط في السكر صباحًا

ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" خطأ ومشكلة مصر في حجم الإيرادات

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

أولى المفاجآت، الجزائر تخسر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لليد

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

محمد عبد الجليل يكتب: دماغ شيطان.. سقف الكوبري "بيمطّر" حشيش! تجار "الكيف" حفروا الخرسانة وعملوا دولاب للمخدرات.. والأمن يفك شفرة "أغرب مخبأ" للصنف!

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

بدون راحة، بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة بطل المغرب في دوري أبطال أفريقيا (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية