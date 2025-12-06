السبت 06 ديسمبر 2025
أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أكاديمية الشرطة تستضيف
أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية
 استضافت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية الرابعة التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال "القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي"، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2025، بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية.

محتوى البرنامج التدريبي

تضمنت الدورة عدة موضوعات رئيسية منها:

العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي

الفئات والأعيان المحمية أثناء النزاعات المسلحة

قواعد السلوك والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية

إجراءات القبض والاحتجاز

كما اشتملت الدورة على تدريبات عملية حول مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة، وتطبيقات اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أهداف الدورة وأهميتها

شهدت فعاليات الدورة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، واستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة. تأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام وزارة الداخلية بالانفتاح على المنظمات الدولية، وتعزيز التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين العاملين بوزارة الداخلية.

أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الانساني حقوق الإنسان التدريب الأمني تطوير الكوادر التعاون الدولي

