أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

18 حجم الخط

استضافت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية الرابعة التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال "القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي"، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2025، بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية.

محتوى البرنامج التدريبي

تضمنت الدورة عدة موضوعات رئيسية منها:

العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي

الفئات والأعيان المحمية أثناء النزاعات المسلحة

قواعد السلوك والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية

إجراءات القبض والاحتجاز

كما اشتملت الدورة على تدريبات عملية حول مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة، وتطبيقات اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أهداف الدورة وأهميتها

شهدت فعاليات الدورة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، واستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة. تأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام وزارة الداخلية بالانفتاح على المنظمات الدولية، وتعزيز التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين العاملين بوزارة الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.