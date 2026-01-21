الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

طوارئ بالموانئ وقناة السويس بسبب حالة الطقس

موانئ
موانئ
حذرت الأرصاد الجوية من الحالة العامة للطقس والملاحة ببعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة  بالموانئ.

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على الموانئ والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

