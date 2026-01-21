الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

وزير النقل والصناعة
وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 14 (تابع)، والصادر في 18 يناير 2026، قرار وزارة النقل رقم 851 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع إنـشاء الخـط الثـانى للقطـار الكهربـائى الـسريع في نطاق (٦ أكتـوبر- الأقـصر- أسـوان- أبـو سـمبل)، فى المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول (680) كيلـو متر، فـى نطـاق محافظات (الجيزة– الفيوم– بنى سويف– المنيـا– أسـيوط– سـوهاج– قنا- الأقصر).

وينص قرار وزارة النقل على "نزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة للقـرار، الواردة من مديريات المساحة بقنا وبنى سويف وسوهاج والفيوم، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنـشاء الخـط الثـانى للقطـار الكهربـائى الـسريع (٦ أكتـوبر- الأقـصر- أسـوان- أبـو سـمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول (680) كيلـو متر فـى نطـاق محافظات (الجيزة– الفيوم– بنى سويف– المنيـا– أسـيوط– سـوهاج– قنا- الأقصر) بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منـشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائيـة والـضغط العـالى، وورش للعمـرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع من أعمال المنفعة العامة".

والقرار المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ ورشة صـيانة القطـارات، وتعديل مواقع بعض المحطات وتعديل المسار فى بعض المناطق بمشروع إنشاء الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر– الأقصر– أسوان– أبو سمبل) فى المسافة من ٦ أكتوبر حتى مدينة الأقصر إلى أعمال المنفعة العامة.

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

الجريدة الرسمية