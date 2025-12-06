السبت 06 ديسمبر 2025
نيابة النقض ترفض طعون متهمي قضية مقتل طبيب الساحل

طبيب الساحل، فيتو
طالبت نيابة النقض برفض كافة الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في قضية مقتل الدكتور أسامة صبور، المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"، والإبقاء على الحكم الصادر بإعدام المتهمين أحمد شحته علي أحمد وأحمد فرج عبدالباسط.

وحددت المحكمة جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر الطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت سابقًا بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد للمتهمة الثالثة إيمان محمد لمدة 15 عامًا، بعد أن انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابهم جريمة إنهاء حياة الطبيب عمدًا مع سبق الإصرار، مصحوبة بجنايات "خطفه بالتحايل، وسرقة أمواله بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق وتعذيبه".

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تخلصا من المجني عليه عمدًا، فيما شاركت المتهمة الثالثة معهم بالاتفاق والمساعدة، حيث قامت بتوفير عقاقير طبية استخدمها المتهمان لحقن المجني عليه داخل عيادة الطبيب المتهم، بعد أن أعدا مكانًا لإخفاء الجريمة، بهدف الاستيلاء على أمواله.

الاتهامات الموجهة للمتهمين بقتل طبيب الساحل

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، قررت إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية للنظر في الرأي الشرعي في إعدامهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم الأول أحمد، ويبلغ من العمر 32 عاما - محبوس - طبيب بشري بمعهد ناصر مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثاني أحمد، ويبلغ من العمر 27 عاما - محبوس - والمتهمة الثالثة إيمان، والتي تبلغ من العمر 28 سنة محامية، قتلوا المجني عليه أسامة عبد الصبور، سبقا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية لقتله، وأعدا لذلك مقبرة داخل عيادة أحد المتهمين، وعقاقير مخدرة واستدرجوا المجني عليه واعتدوا عليه ثم أنهوا حياته وقاموا بدفنه داخل مقبرة في عيادة أحد المتهمين.

كما ذكرت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمين حازوا أجهزة مثل صاعق كهربائي ووثاق مما يستخدم في التعدي على الآخرين بغير ترخيص أو ضرورة أو حرفية.

وارتكب المتهمون فعلتهم ثم سرقوا هاتف المجني عليه ومبلغا من المال والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه، ثم ذكر أمر الإحالة أيضا أن المتهمين قاموا بتلك الأدوات التي استخدموها ببث الرعب في نفس المجني عليه، حيث قاموا بصعقه بالكهرباء لشل حركته ومن ثم الاعتداء عليه وقتله، كما قاموا بتوثيقه وتعذيبه ومن ثم إنهاء حياته.

وحصلت فيتو على النص الكامل لأقوال المحامية المتهمة بالاشتراك مع اثنين آخرين بقتل طبيب الساحل.

وكشفت المحامية أن المتهم الأول الطبيب (أحمد. ش)، مارس معها الجنس لمدة 8 سنين، منذ ارتباطهما عاطفيا.

وأضافت المتهمة، أنها تعمل محامية وتعرفت على الطبيب المتهم سنة 2014 وكانت طالبة في كلية الحقوق في السنة الثانية،  وفي ذات الوقت  كانت تعمل موظفة استقبال في معمل التقوى والإيمان، وفي نفس المكان ده كان الدكتور أحمد شحتة يعمل طبيب طوارئ.

وأشارت المتهمة إلى أنها في هذا الوقت شعر الاثنان بالقبول تجاه بعضهما البعض وبدأ الاثنان في التقرب لبعضهما البعض إلى أن ارتبطا بعلاقة عاطفية واستمرا إلى سنة 2017،  إلى أن تتخرج حتى يتزوجها قائلة" لأنه واعدني من ساعة ما ارتبطنا إننا نتجوز، لأنه كان بيتحجج أنه في بداية حياته، وبيكون نفسه".

وأضافت المحامية المتهمة في قضية طبيب الساحل في التحقيقات: "وفي آخر سنة 2017 كان أحمد شحتة يعمل في حضانات في شبرا الخيمة في الشارع الجديد، وطلب مني الذهاب إليه فيها، وأول لما روحت له، قالي إحنا عاوزين نتجوز قدام ربنا، يعني زي العرفي فأنا وقتها قولت له مش فاهمة قصدك، لكنه قالي طالما بنحب بعض مفيش حاجة تمنعنا عن بعض، فطاوعته، وقالي أنتِ مراتي قدام ربنا، وبقيت متعودة أروح له العيادة، ويعمل معايا علاقة جنسية كاملة، واستمرينا على الوضع ده سنين”.

