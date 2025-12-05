الجمعة 05 ديسمبر 2025
الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)

وزارة الداخلية تحتفل
وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة
حرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال توفير وتسليم كراسى متحركة للحالات المستحقة فى مختلف المحافظات، بما يعكس اهتمام الوزارة بتقديم الدعم العملى والمعنوى لهذه الفئة الهامة من المجتمع؛ في إطار دعم وتمكين ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.

ضبط طالب اعتدى على زميله داخل مدرسة بالتجمع

ضبط عناصر إجرامية متورطة في سرقات الهواتف والمصوغات والسيارات

كما تم توزيع الكراسي المتحركة على الأشخاص ذوى الإعاقة بالمناطق الحضارية الجديدة، بما يتوافق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنهم شريك أساسى فى مسيرة التنمية الوطنية.

وفي إطار تعزيز القيم الإنسانية لدى طلبة كلية الشرطة، شارك  الطلاب فى فعاليات اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال زيارات لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ودور رعاية الأيتام المعاقين، وتوزيع هدايا عليهم، وسط فرحة كبيرة تعكس تقدير الوزارة لهم واهتمامها بمساندتهم.

وتضمنت الفعاليات  أيضًا تيسير استخراج الخدمات الحكومية مجانًا لعدد من ذوى الإعاقة بمقر قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات لائقة وحضارية لهذه الفئة.

 

كما تم تنظيم أنشطة ترفيهية بأندية الشرطة على مستوى الجمهورية، بهدف رسم البهجة والفرحة فى نفوس الأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق المبادرات الإنسانية والاجتماعية التى تدعمهم طوال العام.

وأكدت وزارة الداخلية أن اهتمامها المستمر بذوى الإعاقة يأتي فى إطار دورها الإنسانى ومسؤوليتها فى دعم جهود الدولة لتمكينهم وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة ودمجهم بشكل فعال فى المجتمع.

اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة وزارة الداخلية دعم ذوى الإعاقة دمج المجتمع كراسي متحركة حقوق الإنسان طلبة كلية الشرطة انشطة ترفيهية

