الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)

18 حجم الخط

حرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال توفير وتسليم كراسى متحركة للحالات المستحقة فى مختلف المحافظات، بما يعكس اهتمام الوزارة بتقديم الدعم العملى والمعنوى لهذه الفئة الهامة من المجتمع؛ في إطار دعم وتمكين ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.

كما تم توزيع الكراسي المتحركة على الأشخاص ذوى الإعاقة بالمناطق الحضارية الجديدة، بما يتوافق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنهم شريك أساسى فى مسيرة التنمية الوطنية.

وفي إطار تعزيز القيم الإنسانية لدى طلبة كلية الشرطة، شارك الطلاب فى فعاليات اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال زيارات لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ودور رعاية الأيتام المعاقين، وتوزيع هدايا عليهم، وسط فرحة كبيرة تعكس تقدير الوزارة لهم واهتمامها بمساندتهم.

وتضمنت الفعاليات أيضًا تيسير استخراج الخدمات الحكومية مجانًا لعدد من ذوى الإعاقة بمقر قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات لائقة وحضارية لهذه الفئة.

كما تم تنظيم أنشطة ترفيهية بأندية الشرطة على مستوى الجمهورية، بهدف رسم البهجة والفرحة فى نفوس الأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق المبادرات الإنسانية والاجتماعية التى تدعمهم طوال العام.

وأكدت وزارة الداخلية أن اهتمامها المستمر بذوى الإعاقة يأتي فى إطار دورها الإنسانى ومسؤوليتها فى دعم جهود الدولة لتمكينهم وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة ودمجهم بشكل فعال فى المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.