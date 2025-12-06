السبت 06 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على المتهم بالتعدي على طلاب بالشرقية

القبض على المتهم
القبض على المتهم بالتعدي على طلاب بالشرقية
 ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي بالضرب بالأيدي على عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.

التعدي على طلاب بالشرقية

المقطع الذي أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا ينهال بالضرب على طلاب صغار داخل فصل دراسي. وبمجرد رصد الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية في فحصه لكشف ملابساته.

التحريات تكشف كواليس الواقعة

وتبين من الفحص والتحريات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن فرق البحث نجحت في تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه حاصل على ليسانس ومقيم بدائرة مركز أولاد صقر.

 

الأمن يكشف تفاصيل سرقة أسلاك كهربائية بالقاهرة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا

منشور يثير الجدل عن فتاة مشردة بالقاهرة، والتحريات تكشف التفاصيل

وبسؤاله، أكد أنه لا يعمل مدرسًا داخل المدرسة، لكنه يتوجه من وقت لآخر لإعطاء دروس خصوصية داخل إحدى المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسي مقابل أجر. واعترف خلال مواجهته بأنه اعتدى على الطلاب بسبب «إهمالهم في تحصيل الدروس» على حد قوله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعدي على طلاب اولاد صقر الشرقية وزارة الداخلية دروس خصوصية اخبار الحوادث

