منشور يثير الجدل عن فتاة مشردة بالقاهرة، والتحريات تكشف التفاصيل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل، تضمن ادعاء وجود فتاة مشردة في شوارع القاهرة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الرواد.

الأمن يكشف تفاصيل ظهور فتاة مشردة بالقاهرة بعد تداول منشور على السوشيال ميديا

تحديد هوية الفتاة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية، من التوصل لهوية الفتاة، وتبين أنها 27 سنة وتقيم بدائرة قسم شرطة المطرية رفقة شقيقيها عقب وفاة والديهم.

وبسؤالها، ذكرت أنها غادرت المنزل بسبب خلافات أسرية وسوء معاملة من جانب أشقائها.

استماع لأقوال الأسرة

وتم استدعاء شقيقيها، وأكدا أنه لم يتم تحرير أي محاضر تخص تغيّبها، وأنها معتادة ترك المسكن من وقت لآخر، وتعهد الاثنان برعايتها ومتابعة حالتها خلال الفترة المقبلة.

إجراءات قانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة الحالة لضمان عدم تكرار الواقعة.

وفي سياق آخر، لقي مشرد مصرعه أسفل كوبري الكيلو 21 بحي العجمي غرب الإسكندرية، ويرجح تناوله جرعة زائدة من المخدرات أدت لوفاته، وجرى نقله إلى المشرحة بواسطة سيارة إسعاف.

وكان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى بلاغا بوجود حالة وفاة أسفل كوبري الكيلو 21 أمام المرور بنطاق حي العجمي، على الفور توجهت قوة أمنية بصحبة سيارة إسعاف.

وبالفحص تبين من المعاينة الأولية أن الجثة لمشرد، ويرجح وفاته بسبب جرعة مخدرات زائدة تعاطاها أودت بحياته.

