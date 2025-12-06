السبت 06 ديسمبر 2025
حوادث

محاكمة زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها عبر مواقع التواصل بعد قليل

بهاء سلطان وزوجته،
بهاء سلطان وزوجته، فيتو
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة جيرمين الحلواني، زوجة المطرب بهاء سلطان، بتهمة سب شقيقة والدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

وتتهم الحلواني بأنها أساءت لشقيقة والدتها عبر منشورات على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تقديم شكوى ضدها بتهمة السب والقذف.

ويذكر أن القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا على وسائل الإعلام، حيث تتابع الأوساط الفنية والشعبية سير مجريات المحاكمة.

بهاء سلطان يعود للساحة الغنائية بتسجيل عدد من الأغاني الجديدة

وفي سياق آخر، يعود النجم بهاء سلطان إلي جمهوره بعدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعد آخر ألبوماته مع روتانا رسيني.

أغاني بهاء سلطان الجديدة 

وقال ناصر بيجاتو مدير أعمال بهاء سلطان في تصريح خاص لفيتو: إن المطرب استمع إلي عدد من الأغاني الجديدة وبالفعل حصل علي بعضها، وسيبدأ في تسجيلها قريبا 

وتعاقد النجم بهاء سلطان مع المنتج حمدي بدر، لإنتاج ألبوم غنائي جديد تقرر طرحه خلال فصل الشتاء.

ويأتي التعاون عقب نجاح بهاء سلطان في عدد من الأعمال التي قدمت للسينما والدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية، ومنها "براحة يا شيخة" من فيلم "المطاريد" و"أنا من غيرك" و"حب حياتي" من فيلم "الهوى سلطان"

وارتبط الجمهور بأغنيات النجم بهاء سلطان الذي قدمها مؤخرا، وحققت ملايين المشاهدات، خاصة أنها اشتركت في اختيار الكلمات المميزة التي علقت في أذهان الجمهور والألحان والتوزيع أيضا.

ويشهد الألبوم الجديد تقديم ألوان غنائية مختلفة، كما يتعاون بهاء مع أهم صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين لإنتاج ألبوم جديد بمستوى مختلف.

