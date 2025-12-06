السبت 06 ديسمبر 2025
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط بؤر لتجارة المخدرات والأسلحة بعد مداهمات أمنية

 واصلت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط البؤر الإجرامية والجريمة المنظمة، وأسفرت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية عن رصد عناصر إجرامية في عدة محافظات تقوم بجلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تفاصيل المداهمات

 عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة بني سويف، سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وحيازة سلاح ناري، وضبط باقي عناصر البؤر.

المضبوطات والقيمة المالية

 تم ضبط قرابة 820 كيلوجرام مواد مخدرة متنوعة (حشيش، شابو، هيدرو، هيروين، أفيون)، أكثر من 1000 قرص مخدر، 37 قطعة سلاح ناري (6 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، 18 فرد خرطوش، 2 طبنجة)

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 80 مليون جنيه، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات مع باقي العناصر.

