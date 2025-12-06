مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط بؤر لتجارة المخدرات والأسلحة بعد مداهمات أمنية

18 حجم الخط

واصلت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط البؤر الإجرامية والجريمة المنظمة، وأسفرت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية عن رصد عناصر إجرامية في عدة محافظات تقوم بجلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تفاصيل المداهمات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة بني سويف، سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وحيازة سلاح ناري، وضبط باقي عناصر البؤر.

المضبوطات والقيمة المالية

تم ضبط قرابة 820 كيلوجرام مواد مخدرة متنوعة (حشيش، شابو، هيدرو، هيروين، أفيون)، أكثر من 1000 قرص مخدر، 37 قطعة سلاح ناري (6 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، 18 فرد خرطوش، 2 طبنجة)

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 80 مليون جنيه، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات مع باقي العناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.