الأمن يكشف تفاصيل فيديو عن واقعة تعرض مواطن وأسرته للاعتداء بالغربية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مدعمًا بصور ومقاطع فيديو، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه هو وأسرته للاعتداء بالضرب والسب والتشهير، وتهديده بإضرام النيران به من قِبل شقيقه وزوجة شقيقه بمحافظة الغربية.

الأمن يكشف حقيقة واقعة اعتداء متداولة على مواقع التواصل بالغربية

وبفحص ما تم تداوله، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدم به الشاكي لمركز شرطة بسيون يوم 3 نوفمبر الماضي، أبلغ فيه بتضرره من شقيقه — المقيم معه في نفس المنزل — بدعوى تعديه عليه وعلى أسرته وتهديده بإشعال النار فيه، بسبب خلافات بينهما تتعلق بالجيرة والميراث.

وبسؤال المشكو في حقه، نفى ما نُسب إليه بشأن التشهير بشقيقه أو تهديده بإضرام النيران، مؤكدًا خلافات عائلية قائمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، بينما تولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.