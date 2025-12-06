الأمن يكشف تفاصيل فيديو عن واقعة تعرض مواطن وأسرته للاعتداء بالغربية

السبت 06 ديسمبر 2025
 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مدعمًا بصور ومقاطع فيديو، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه هو وأسرته للاعتداء بالضرب والسب والتشهير، وتهديده بإضرام النيران به من قِبل شقيقه وزوجة شقيقه بمحافظة الغربية.

الأمن يكشف حقيقة واقعة اعتداء متداولة على مواقع التواصل بالغربية

وبفحص ما تم تداوله، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدم به الشاكي لمركز شرطة بسيون يوم 3 نوفمبر الماضي، أبلغ فيه بتضرره من شقيقه — المقيم معه في نفس المنزل — بدعوى تعديه عليه وعلى أسرته وتهديده بإشعال النار فيه، بسبب خلافات بينهما تتعلق بالجيرة والميراث.

 

ضبط متهم جديد ضمن تشكيل عصابي لسرقة حسابات المواطنين وطلب أموال من أقاربهم

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أكثر من 61 ألف عبوة سجائر مهربة بمطروح

 وبسؤال المشكو في حقه، نفى ما نُسب إليه بشأن التشهير بشقيقه أو تهديده بإضرام النيران، مؤكدًا خلافات عائلية قائمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، بينما تولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات.

