حوادث

غدا، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدٱ الأحد، 300 طعن على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

 

 يذكر أن عدد الطعون الانتخابية بلغ أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

 

جدول المحكمة الإدارية العليا

 

وانتهت  المحكمة الإدارية العليا، من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس،  وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

