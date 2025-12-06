السبت 06 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة على أولوية المرور بالقليوبية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة على أولوية المرور بالقليوبية
 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منشورا جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بصور ومقطع فيديو، تضمن تضرر صاحب حساب من قائد سيارة ملاكي وبرفقته سيدة بدعوى اعتراضه أثناء سيره بسيارته والتعدي عليه بالألفاظ ومحاولة إحداث تلفيات بسيارته، إثر خلاف على أولوية المرور بالقليوبية.

الأمن يكشف ملابسات واقعة مشادة مرورية متداولة على مواقع التواصل بالقليوبية

وبفحص المحتوى المتداول، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد طرفي المشادة؛ حيث تبين أن الشاكي مقيم بمحافظة الشرقية، بينما يقيم المشكو في حقه بمحافظة القليوبية.

وباستدعائهما وسؤالهما، أوضح الشاكي أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي وأثناء مروره بسيارته بدائرة قسم شرطة أول العبور، حدثت مشادة كلامية بينه وبين الطرف الآخر بسبب أولوية المرور. وأيّد الطرف الثاني نفس الرواية، مضيفًا أن زوجته كانت بصحبته أثناء المشادة.

وأقر الطرفان برغبتهما في الصلح وإنهاء الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار المتابعة الأمنية لمثل هذه الوقائع ومنع تداول الشائعات عبر منصات التواصل.

