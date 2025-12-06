الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة على أولوية المرور بالقليوبية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منشورا جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بصور ومقطع فيديو، تضمن تضرر صاحب حساب من قائد سيارة ملاكي وبرفقته سيدة بدعوى اعتراضه أثناء سيره بسيارته والتعدي عليه بالألفاظ ومحاولة إحداث تلفيات بسيارته، إثر خلاف على أولوية المرور بالقليوبية.

الأمن يكشف ملابسات واقعة مشادة مرورية متداولة على مواقع التواصل بالقليوبية

وبفحص المحتوى المتداول، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد طرفي المشادة؛ حيث تبين أن الشاكي مقيم بمحافظة الشرقية، بينما يقيم المشكو في حقه بمحافظة القليوبية.

وباستدعائهما وسؤالهما، أوضح الشاكي أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي وأثناء مروره بسيارته بدائرة قسم شرطة أول العبور، حدثت مشادة كلامية بينه وبين الطرف الآخر بسبب أولوية المرور. وأيّد الطرف الثاني نفس الرواية، مضيفًا أن زوجته كانت بصحبته أثناء المشادة.

وأقر الطرفان برغبتهما في الصلح وإنهاء الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار المتابعة الأمنية لمثل هذه الوقائع ومنع تداول الشائعات عبر منصات التواصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.