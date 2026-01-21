الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

منتخب السنغال
منتخب السنغال
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت بدولة المغرب الشقيقة.

وأقيمت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر الماضي وحتى 18 يناير الجاري.

وتوج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على المغرب (صاحب الأرض)، بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وشهد التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا غيابًا كاملًا للاعبي المنتخب المصري ولم يتواجد أي لاعب من الفراعنة في التشكيل المثالي الذي اقتصر على لاعبين من 3 منتخبات هم: المغرب، السنغال ونيجيريا.
وتواجد 4 لاعبين من منتخبي السنغال والمغرب، و3 لاعبين من منتخب نيجيريا في التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2025.

التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا

وجاء التشكيل المثالي لأمم أفريقيا 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع:  نصير مزراوي - كالفن باسي - موسى نياكاتي - أشرف حكيمي.

خط الوسط: إدريسا جاي - بابي جاي - أديمولا لوكمان .

خط الهجوم: ساديو ماني - فيكتور أوسيمين - إبراهيم دياز.

وجاء التشكيل ليعكس الأداء الفني والنتائج التي حققتها المنتخبات خلال منافسات البطولة حيث ضم عددًا من أبرز نجوم القارة الذين تركوا بصمة واضحة على مستوى الحسم والاستمرارية في مقدمتهم لاعبو المغرب ونيجيريا والسنغال.

وأكد «كاف» أن معايير اختيار التشكيل المثالي تعتمد على ما قدّمه اللاعبون داخل البطولة فقط، بعيدًا عن الأسماء أو التاريخ، وهو ما أسفر عن تشكيلة خلت من التمثيل المصري.

جدير بالذكر أن منتخب مصر خسر مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام المنتخب النيجيري بركلات الجزاء الترجيحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا بونو المنتخب المصري

مواد متعلقة

معسكر مغلق للمصري بالقاهرة استعدادا للزمالك

صراع الكونفدرالية، موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

سموحة وفاركو في مواجهة الصراع على النقاط الثلاث بالدوري

عودة الدوري المصري، سيراميكا يسعى للابتعاد بالصدارة أمام الاتحاد السكندري

كأس مصر، مواجهة صعبة لـ المصري البورسعيدي أمام زد بدور الـ 16

أشرف حكيمي يخرج عن صمته ويتحدث بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم لاعب الأهلي

أليكس إيوبي لاعب نيجيريا يكشف كواليس حديثه مع مصطفى شوبير قبل تسديد ركلة الترجيح
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

رئيس حزب إرادة جيل: الضريبة العقارية الحالية تحمل المواطن أعباء اضافية

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية