غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت بدولة المغرب الشقيقة.

وأقيمت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر الماضي وحتى 18 يناير الجاري.

وتوج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على المغرب (صاحب الأرض)، بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وشهد التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا غيابًا كاملًا للاعبي المنتخب المصري ولم يتواجد أي لاعب من الفراعنة في التشكيل المثالي الذي اقتصر على لاعبين من 3 منتخبات هم: المغرب، السنغال ونيجيريا.

وتواجد 4 لاعبين من منتخبي السنغال والمغرب، و3 لاعبين من منتخب نيجيريا في التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2025.

التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا

وجاء التشكيل المثالي لأمم أفريقيا 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي - كالفن باسي - موسى نياكاتي - أشرف حكيمي.

خط الوسط: إدريسا جاي - بابي جاي - أديمولا لوكمان .

خط الهجوم: ساديو ماني - فيكتور أوسيمين - إبراهيم دياز.

وجاء التشكيل ليعكس الأداء الفني والنتائج التي حققتها المنتخبات خلال منافسات البطولة حيث ضم عددًا من أبرز نجوم القارة الذين تركوا بصمة واضحة على مستوى الحسم والاستمرارية في مقدمتهم لاعبو المغرب ونيجيريا والسنغال.

وأكد «كاف» أن معايير اختيار التشكيل المثالي تعتمد على ما قدّمه اللاعبون داخل البطولة فقط، بعيدًا عن الأسماء أو التاريخ، وهو ما أسفر عن تشكيلة خلت من التمثيل المصري.

جدير بالذكر أن منتخب مصر خسر مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام المنتخب النيجيري بركلات الجزاء الترجيحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.