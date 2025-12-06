السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل سرقة أسلاك كهربائية بالقاهرة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا

الأمن يكشف سرقة أسلاك
الأمن يكشف سرقة أسلاك كهربائية بالقاهرة بعد تداول فيديو
18 حجم الخط

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل يظهر تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من داخل مسكنها باستخدام تروسيكل، لتنجح القوات في ضبط المتهم وإعادة المسروقات.

تحديد الجاني وضبطه

 بالفحص وتتبع الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مركبة التروسيكل والقبض على قائدها، وتبين أنه نقاش له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم. المتهم اعترف بسرقة الأسلاك من العقار المذكور عبر أسلوب سحب الأسلاك، كما أقر بارتكاب واقعتين أخريين بالطريقة نفسها.

 

الأمن يكشف تفاصيل فيديو عن واقعة تعرض مواطن وأسرته للاعتداء بالغربية

الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين

ضبط عميل سيئ النية
وبإرشاد المتهم، جرى ضبط المسروقات لدى تاجر خردة بمحافظة الجيزة تبين تورطه كعميل سيئ النية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة أسلاك تروسيكل المقطم القاهرة ضبط متهم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو عن واقعة تعرض مواطن وأسرته للاعتداء بالغربية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة على أولوية المرور بالقليوبية

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أكثر من 61 ألف عبوة سجائر مهربة بمطروح

ضبط 12 شخصًا استغلوا أطفالًا في التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في شحن المحافظ الإلكترونية

ضبط تشكيل عصابي يسرق حسابات المواطنين ويطلب أموالا من أقاربهم في المنيا

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط بؤر لتجارة المخدرات والأسلحة بعد مداهمات أمنية

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

كيف برَّأ الله نسل الأنبياء من عبادة الأصنام؟ أحمد كريمة يجيب

صراع العروش ودم آل النبي، لماذا ظلّت مطاردة آل البيت تتكرر عبر التاريخ؟ عالم يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads