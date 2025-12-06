الأمن يكشف تفاصيل سرقة أسلاك كهربائية بالقاهرة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل يظهر تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من داخل مسكنها باستخدام تروسيكل، لتنجح القوات في ضبط المتهم وإعادة المسروقات.

تحديد الجاني وضبطه

بالفحص وتتبع الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مركبة التروسيكل والقبض على قائدها، وتبين أنه نقاش له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم. المتهم اعترف بسرقة الأسلاك من العقار المذكور عبر أسلوب سحب الأسلاك، كما أقر بارتكاب واقعتين أخريين بالطريقة نفسها.

ضبط عميل سيئ النية

وبإرشاد المتهم، جرى ضبط المسروقات لدى تاجر خردة بمحافظة الجيزة تبين تورطه كعميل سيئ النية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

