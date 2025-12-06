السبت 06 ديسمبر 2025
ضبط 12 شخصًا استغلوا أطفالًا في التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 12 شخصًا استغلوا أطفالًا في التسول بالقاهرة والجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 متهمًا (7 رجال و5 سيدات)، بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال 12 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بشوارع محافظتي القاهرة والجيزة.

أسفرت التحريات عن قيام المتهمين بإجبار الأطفال على التسول وبيع السلع، واستغلالهم للحصول على أموال من المارة، كما اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي أثناء مواجهة الشرطة.

الإجراءات القانونية وحماية الأطفال

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأولياء أمورهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية لحمايتهم.

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 5 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

مكافحة جرائم استغلال الأحداث

وكان بحوزتهم 9 أحداث معرضين للخطر نتيجة مشاركتهم في التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وأقروا جميعًا بممارستهم للنشاط الإجرامي عند مواجهتهم.

استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة استغلال الأحداث

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأوليائهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

