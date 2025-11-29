جامعة أسيوط تعلن الفائزين في المهرجان السادس للفنون الشعبية "ستايل"

18 حجم الخط

اختتمت جامعة أسيوط فعاليات مهرجان "ستايل" للفنون الشعبية والاستعراضية في نسخته السادسة، وذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وتنظيم إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر بقاعة النيل للإشعاع الحضاري.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن تقديره للمشاركة المتميزة من كليات الجامعة في المهرجان، مشيدًا بالأداء المتميز للطلاب في تقديم الفنون الشعبية والاستعراضية التي تعكس أصالة التراث المصري.

دعم الموهوبين وترسيخ الهوية الثقافية لهم

وأكد المنشاوي أن إدارة جامعة أسيوط حريصة على دعم الموهوبين وتشجيعهم، وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم، بما يسهم في تنمية مواهبهم وترسيخ الهوية الثقافية والموروث الشعبي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة وفّرت كل سبل الدعم لإنجاح المهرجان، في إطار اهتمام الدولة بالشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية. وأشاد بالمستوى الفني الرفيع الذي ظهر به الطلاب هذا العام، والذي لاقى إعجاب لجنة التحكيم، موجهًا الشكر لكل من ساهم في نجاح الفعالية.

وضمّت لجنة التحكيم: الدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية السابق، والفنان حسن ناجي المشرف الفني لفرقة الوادي الجديد وعضو لجنة التراث والفلكلور، والأستاذ أسامة عبد الله أحد أبرز مخرجي الفولكلور والتراث في مصر.

وأعلنت إدارة المهرجان في ختام الفعاليات نتائج المسابقة، حيث جاءت كلية الآداب في المركز الأول، وكلية التربية للطفولة المبكرة في المركز الثاني، وكلية الخدمة الاجتماعية في المركز الثالث.

وجرى تنفيذ فعاليات المهرجان بإشراف الأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون، والأستاذ حسن بداري مدير المهرجان ومسئول الفنون الشعبية والاستعراضية، وبمشاركة كل من الأستاذة رشا جلال، والأستاذ علي أمين محمد، والأستاذ حسام هاشم، والأستاذة أشواق مختار من إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وشهد حفل الختام تكريم عدد من داعمي المهرجان، وفي مقدمتهم نائب رئيس الجامعة، ومنسق الأنشطة الطلابية، وعميد كلية التربية النوعية السابق، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة التحكيم والقائمين على نشاط الفنون الشعبية والاستعراضية، ومشرفي النشاط بالكليات المشاركة.

كما تم تكريم نخبة من خريجي جامعة أسيوط الذين تميزوا في هذا النشاط خلال السنوات الماضية، وتسليم جوائز متنوعة للكليات المشاركة، إلى جانب تكريم أفضل مصممي الاستعراضات والأزياء، ومنح جوائز تميز لعدد من الطلاب والطالبات أصحاب الأداء المتميز.

