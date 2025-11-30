الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط تعلن موعد إطلاق المؤتمر الدولي الـ 13 للتنمية والبيئة في الوطن العربي

المؤتمر الدولي الـ13
المؤتمر الدولي الـ13 للتنمية والبيئة في الوطن العربي، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت جامعة أسيوط عن تنظيم المؤتمر الدولي الثالث عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي خلال يومي 14 و15 أبريل 2026، تحت عنوان "التنمية المستدامة وصحة الإنسان في الوطن العربي"، وذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية والقائمة بعمل وزير البيئة، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

ويُعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتور محمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور محمود عبدالعليم أستاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس شرف المؤتمر، بمشاركة نخبة واسعة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف الدول العربية.

مناقشة قضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتعزيز الدور البحثي لجامعة أسيوط في دعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مرحلة ما بعد مؤتمر المناخ COP 28، مضيفا أن المؤتمر يستعرض أحدث الاتجاهات العلمية في مجالات البيئة والصحة العامة، ويطرح حلولًا تطبيقية للتحديات البيئية، من خلال مناقشة قضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للموارد، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الحيوية، وابتكارات دعم صحة الإنسان.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن المؤتمر يُعد من أكبر الفعاليات العلمية التي تنظمها جامعة أسيوط دوريًا، ويجسّد التزام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدعم رؤية الدولة المصرية لمستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة حياة المواطن في الوطن العربي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عدوي أن المؤتمر يتناول هذا العام مجموعة من المحاور الحيوية، من بينها: دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حماية البيئة ورصد ملوثاتها، والتحول نحو الطاقة النظيفة وتحديات الحياد الكربوني، والإدارة المستدامة للنفايات وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج الرشيد، وسياسات إدارة الموارد المائية في إطار الاقتصاد الأزرق، وتحسين النظم البيئية واستعادة التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن البيئي.

الاستدامة الاجتماعية وسيناريوهات المستقبل

وتابع نائب رئيس جامعة أسيوط أن محاور المؤتمر تشمل كذلك جانب الاستدامة الاجتماعية وسيناريوهات المستقبل، من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، والتعليم من أجل الاستدامة، ومداخل مواجهة الفقر، وتعزيز الهوية المجتمعية، إضافة إلى مناقشة آليات التمويل المستدام، ودعم الابتكار وريادة الأعمال الخضراء، والتحول إلى الاقتصاد الدائري.

ويتم الإعداد للمؤتمر بالتنسيق بين مركز التنمية المستدامة برئاسة الدكتور صالح محمود إسماعيل مدير المركز وأمين عام المؤتمر، ومركز الدراسات والبحوث البيئية برئاسة الدكتور أحمد حمزة الحسيني مدير المركز ومقرر المؤتمر، إلى جانب مشاركة لجان علمية وتنظيمية تضم خبراء متخصصين من داخل الجامعة وخارجها.

جامعة أسيوط تعلن الفائزين في المهرجان السادس للفنون الشعبية "ستايل"

جامعة أسيوط الأهلية تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتشهد فعاليات المؤتمر عقد جلسات علمية وورش عمل متخصصة ومعرض مصاحب للجهات البحثية والمؤسسات البيئية، فضلًا عن إتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني وإرسال الأبحاث عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لتسهيل مشاركة الباحثين من مختلف الدول العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط البحث العلمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التغيرات المناخية التكنولوجيا الحيوية التنمية المستدامة اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط النساء والتوليد امراض النساء والتوليد تغيرات المناخ جامعة أسيوط مؤتمر المناخ COP28 مؤتمر المناخ محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزير التعليم العالي وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

تعليم أسيوط يتابع الانضباط المدرسي وتطبيق البرامج العلاجية بـ3 مدارس

ضبط أدوية ومشروبات كحولية مجهولة وتحرير 511 محضرًا في حملة تموينية بأسيوط

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

جامعة أسيوط تعلن الفائزين في المهرجان السادس للفنون الشعبية "ستايل"

تعليم أسيوط يعلن بدء التسجيل في مبادرة "شتاء رقمي" للطلاب

ضبط كمية كبيرة من المبيدات الحشرية والزراعية المغشوشة في حملة بأسيوط

اختيار 374 أستاذًا من جامعة أسيوط ضمن قوائم المحكمين بالأعلى للجامعات

إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط

الأكثر قراءة

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

كأس مصر، تعادل فاركو وتليفونات بني سويف سلبيا في الشوط الأول

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

الصحة تنفي سحب أي عبوات مياه معدنية من السوق

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع استعدادا لشهر رمضان الكريم

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

الدوري الإيطالي، ليتشي يتقدم على تورينو بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البنك في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

عباقرة ولكن مجهولون، "أحمد الأصفهاني" شيخ الحديث الشريف بمصر في وقته

"العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم"، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية