جامعة أسيوط تعلن موعد إطلاق المؤتمر الدولي الـ 13 للتنمية والبيئة في الوطن العربي

أعلنت جامعة أسيوط عن تنظيم المؤتمر الدولي الثالث عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي خلال يومي 14 و15 أبريل 2026، تحت عنوان "التنمية المستدامة وصحة الإنسان في الوطن العربي"، وذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية والقائمة بعمل وزير البيئة، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

ويُعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتور محمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور محمود عبدالعليم أستاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس شرف المؤتمر، بمشاركة نخبة واسعة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف الدول العربية.

مناقشة قضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتعزيز الدور البحثي لجامعة أسيوط في دعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مرحلة ما بعد مؤتمر المناخ COP 28، مضيفا أن المؤتمر يستعرض أحدث الاتجاهات العلمية في مجالات البيئة والصحة العامة، ويطرح حلولًا تطبيقية للتحديات البيئية، من خلال مناقشة قضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للموارد، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الحيوية، وابتكارات دعم صحة الإنسان.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن المؤتمر يُعد من أكبر الفعاليات العلمية التي تنظمها جامعة أسيوط دوريًا، ويجسّد التزام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدعم رؤية الدولة المصرية لمستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة حياة المواطن في الوطن العربي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عدوي أن المؤتمر يتناول هذا العام مجموعة من المحاور الحيوية، من بينها: دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حماية البيئة ورصد ملوثاتها، والتحول نحو الطاقة النظيفة وتحديات الحياد الكربوني، والإدارة المستدامة للنفايات وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج الرشيد، وسياسات إدارة الموارد المائية في إطار الاقتصاد الأزرق، وتحسين النظم البيئية واستعادة التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن البيئي.

الاستدامة الاجتماعية وسيناريوهات المستقبل

وتابع نائب رئيس جامعة أسيوط أن محاور المؤتمر تشمل كذلك جانب الاستدامة الاجتماعية وسيناريوهات المستقبل، من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، والتعليم من أجل الاستدامة، ومداخل مواجهة الفقر، وتعزيز الهوية المجتمعية، إضافة إلى مناقشة آليات التمويل المستدام، ودعم الابتكار وريادة الأعمال الخضراء، والتحول إلى الاقتصاد الدائري.

ويتم الإعداد للمؤتمر بالتنسيق بين مركز التنمية المستدامة برئاسة الدكتور صالح محمود إسماعيل مدير المركز وأمين عام المؤتمر، ومركز الدراسات والبحوث البيئية برئاسة الدكتور أحمد حمزة الحسيني مدير المركز ومقرر المؤتمر، إلى جانب مشاركة لجان علمية وتنظيمية تضم خبراء متخصصين من داخل الجامعة وخارجها.

وتشهد فعاليات المؤتمر عقد جلسات علمية وورش عمل متخصصة ومعرض مصاحب للجهات البحثية والمؤسسات البيئية، فضلًا عن إتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني وإرسال الأبحاث عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لتسهيل مشاركة الباحثين من مختلف الدول العربية.

