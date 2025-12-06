السبت 06 ديسمبر 2025
حوادث

حالة الطرق اليوم، تعرف على حركة المرور بالطرق السريعة ومحاور وميادين القاهرة والجيزة

انتظام حركة السيارات
انتظام حركة السيارات على الطرق السريعة
سادت اليوم السبت، حركة مرور منتظمة في شوارع القاهرة والجيزة والقليوبية، مع انسيابية جيدة في معظم الطرق والمحاور الرئيسية، نظرًا لانخفاض كثافات السيارات بسبب الإجازة الرسمية،فيما تمركزت الخدمات الأمنية والمرورية على الطرق لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

تركت حقيبتها وحذاءها بجوار ترعة، الأمن يفك لغز اختفاء فتاة الشرقية

حيلة سائق للتهرب من 22 مخالفة بسيارة الشركة تنتهي به خلف القضبان

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملات المرورية مستمرة لتسهيل حركة المواطنين، مع متابعة الالتزام بالسرعات المقررة وفحص السائقين للتأكد من عدم القيادة تحت تأثير المخدرات أو المواد الكحولية.

وأسفرت الحملات خلال ال 24 ساعة الماضية عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة وضبط  عدد من قائدي مركبات بدون رخصة قيادة وإزالة 21 سيارة متروكة أعاقت الحركة وتنظيم  تحويلات مرورية مؤقتة على الطرق الرئيسية.

ورصدت المتابعة الميدانية انتظام الحركة المرورية في شوارع وسط البلد وجامعة الدول العربية وشارع البطل أحمد عبد العزيز وميدان الجيزة وشارع التحرير، بالإضافة الي كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى الجلاء وكورنيش النيل. 

ورصدت المتابعات الميدانية سيولة في حركة المرور بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، إلى جانب ميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، مع تواجد الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة وضبط قائدي المركبات المخالفين.

استمرار الحملات المرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات على مدار اليوم لتأمين الطرق والميادين الحيوية ومنع أي اختناقات أو حوادث، مع تسيير الخدمات المرورية لتسهيل حركة المواطنين خلال الإجازة.

الحملات المرورية الحركة المرورية الجيزة والقليوبية الادارة العامة للمرور

