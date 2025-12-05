الجمعة 05 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط عناصر إجرامية متورطة في سرقات الهواتف والمصوغات والسيارات

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملاتها لاستهداف العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا السرقات بمختلف صورها، وأسفرت الجهود الأخيرة عن ضبط عدد من المتهمين وإعادة مسروقاتهم بالكامل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتتبع مرتكبى هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

الأمن يواصل ضرباته.. نتائج جهود مباحث القاهرة فى مواجهة جرائم السرقات

وتم ضبط عاطل بدائرة مصر الجديدة تعدى على سيدة داخل مسكنها وسرق هاتفًا محمولًا ومبلغًا ماليًا، وتبين أنه ارتكب الواقعة بالاتفاق مع شخص آخر يقيم بعين شمس بعد أن عرف بإقامتها بمفردها أثناء تردده لصيانة السباكة. وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات.

 

القاهرة بلا هروب.. كشف تفاصيل ضبط مرتكبي سرقات المنازل والدراجات والهواتف

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بالبساتين سرق كباس وحدة تكييف من منزل أحد المواطنين بأسلوب الفك، واعترف بارتكاب3 وقائع مماثلة، وأرشد عن جميع المسروقات داخل مسكنه.

بعد تداول فيديو، ضبط 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس

مرور بلا أوراق، الداخلية تستحدث شهادة مخالفات إلكترونية للمواطنين

وتم ضبط  عاطلين بالجمالية سرقا مصوغات ذهبية من داخل حقيبة أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة، وأقرا بإخفاء المسروقات لدى عاطل آخر له معلومات جنائية، وتم ضبطه وبحوزته كامل المضبوطات.

من مصر الجديدة للبساتين.. الأمن يكشف سلسلة سرقات ويعيد المسروقات لأصحابها

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بالزاوية تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل، واعترف بارتكاب4 وقائع، وأرشد عن المسروقات داخل مسكنه.

وتم ضبط عاطلين بالنزهة سرقا جنوط سيارة أثناء توقفها، واعترفا ببيعها لمالك محل إطارات بمصر الجديدة، وتم ضبطه وبحوزته الجنوط المسروقة.

ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدار السلام تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا بارتكاب3 وقائع، وتم استرداد الدراجات بالكامل.

اتُخذت الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين.

