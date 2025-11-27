الخميس 27 نوفمبر 2025
حوادث

تحويلات مرورية شاملة بسبب أعمال إنشائية بمحطة مترو المطبعة بالجيزة

تحويلات مرورية شاملة
تحويلات مرورية شاملة بسبب أعمال إنشائية بمحطة مترو المطبعة
أعلنت  الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن سلسلة تحويلات مرورية مؤقتة في محيط محطة مترو المطبعة، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية تتطلب غلق كلي لشارع الأهرام القادم من ميدان الجيزة لمدة 3 شهور، اعتبارًا من يوم الجمعة 28/11/2025، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 3 صباحًا يوميًا.

وأكدت  الإدارة أنها قامت بتخطيط حركة السير لضمان أقل تأثير ممكن على المواطنين، مع تكثيف الخدمات المرورية في المنطقة، ووضع اللوحات الإرشادية والمساعدات الفنية لتوجيه السيارات وتسهيل حركة المرور خلال فترة الغلق.

تفاصيل التحويلات المرورية

المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب في الوصول إلى المنطقة الأثرية أو ميدان الرماية:

الالتفاف يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم يسارًا إلى شارع الليثى، واستكمال السير باتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش.

وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالتحويلات المرورية  لتجنب الازدحام والحفاظ على سلامة قائدي السيارات والمواطنين.

إجراءات السلامة والتنسيق

تعيين خدمات مرورية كاملة لتسيير الحركة في أوقات الذروة.

التنسيق مع الشركات المنفذة لتثبيت التجهيزات التحذيرية والمساعدات الفنية.

مراقبة مستمرة لحركة المرور لتعديل التحويلات حال حدوث أي كثافات مرورية مفاجئة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مرور الجيزة لضمان استمرارية العمل الإنشائي بالمحطة مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وتقليل الأعباء على المواطنين خلال فترة التنفيذ.

