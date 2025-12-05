الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالشرقية ومحاولة سرقة هاتفها

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ظهر خلاله شاب يعتدى بالضرب على فتاة فى الشارع محاولًا سرقة هاتفها المحمول بمحافظة الشرقية.

شاب يسحل فتاة لسرقة هاتفها فى الشرقية

تبيّن من الفحص أنه بتاريخ3 الجارى تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات متفرقة بالظهر، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من أحد الأشخاص الذى ضربها بعصا خشبية ودفعها أرضًا محاولًا الاستيلاء على هاتفها قبل أن يفر هاربًا.

شاب يسحل فتاة لسرقة هاتفها فى الشرقية

بتكثيف الجهود، تمكنت القوات من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبيّن أنه طالب مقيم بدائرة مركز الزقازيق، وجرى ضبطه وبحوزته العصا المستخدمة فى الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو الوارد.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.