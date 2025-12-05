الجمعة 05 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالشرقية ومحاولة سرقة هاتفها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ظهر خلاله شاب يعتدى بالضرب على فتاة فى الشارع محاولًا سرقة هاتفها المحمول بمحافظة الشرقية.

تبيّن من الفحص أنه بتاريخ3 الجارى تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات متفرقة بالظهر، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من أحد الأشخاص الذى ضربها بعصا خشبية ودفعها أرضًا محاولًا الاستيلاء على هاتفها قبل أن يفر هاربًا.

بتكثيف الجهود، تمكنت القوات من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبيّن أنه طالب مقيم بدائرة مركز الزقازيق، وجرى ضبطه وبحوزته العصا المستخدمة فى الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو الوارد.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

