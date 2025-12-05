الجمعة 05 ديسمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو سوهاج، بلطجة وتهجم على منزل وقطع كهرباء وحيازة سلاح

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر وأنجاله بممارسة أعمال البلطجة والتهجم على مسكنه وقطع التيار الكهربائي عن منزله ونقل أعمدة الإنارة بالمنطقة محل سكنه بسوهاج، وظهور أحدهم بالمقطع حاملًا سلاحا ناريا.

رصدت أجهزة الأمن، منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر وأنجاله بممارسة أعمال البلطجة والتهجم على مسكنه وقطع التيار الكهربائى عن منزله ونقل أعمدة الإنارة بالمنطقة محل سكنه بسوهاج، وظهور أحدهم بالمقطع حاملًا سلاح نارى.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بهذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد الشاكى سائق "متواجد حاليًا خارج البلاد" - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالشرقية ومحاولة سرقة هاتفها

ضبط عناصر إجرامية متورطة في سرقات الهواتف والمصوغات والسيارات

وبإستدعاء والد الشاكى وسؤاله نفى ما ورد بالشكوى، وأضاف بقيام نجله بهذا الإدعاء لظنه بتسبب المشكو فى حقهم فى إنفصال والديه، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد 3 من المشكو فى حقهم (عم الشاكى واثنين من أنجاله – مقيمين بذات الدائرة) وبسؤالهم أيدوا  ما جاء بأقوال والد الشاكى. 

وبتاريخ 29 نوفمبر الماضى تم تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو نجل عم الشاكى – مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزته السلاح النارى الظاهر بالمقطع"بندقية خرطوش".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

