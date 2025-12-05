حيلة سائق للتهرب من 22 مخالفة بسيارة الشركة تنتهي به خلف القضبان

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، زعم خلاله القائم على النشر بأن السرعات المدونة على اللافتات بالطريق الدائري غير صحيحة ومُتعمدة لزيادة المخالفات على قائدي المركبات.



الأمن يكشف ملابسات فيديو فخ لافتات بالطريق الدائري غير صحيحة لزيادة الغرامات

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله القائم على النشر بأن السرعات المدونة على اللافتات الإرشادية بالطريق الدائرى غير صحيحة ومُتعمدة لزيادة المخالفات على قائدى المركبات.

سائق يتهم الداخلية بوضع لافتات السرعات الطريق الدائري مزيفة لزيادة المخالفات على قائدى المركبات

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث أنه لا يتم تركيب أجهزة رادار بالطريق الدائرى أو أى طريق إلا عقب التأكد من تواجد اللافتات الإرشادية الخاصة بالسرعات بمواقع ظاهرة قبل أماكن الرادارات ومطابقة حد السرعة القانونية بالرادارات للافتات الإرشادية، فضلًا على أن روافد الطريق الدائرى تُعد طرق داخلية داخل المحافظات والسرعات المقررة لها هى ذات السرعات المقررة لفئات المركبات بالطرق الداخلية للمدن والتي لا تتعدى ٤٠ كيلومتر / ساعة.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو (سائق سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ).

وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب، وأفاد بإبلاغه من مدير الشركة التى يعمل بها بوجود عدد ( 22 مخالفة مصورة "تجاوز السرعة المقررة") على السيارة قيادته وأنه سيتم خصم قيمة المخالفات من راتبه، فقرر تصوير المقطع المشار إليه فى محاولة لتبرئة ساحته من إرتكاب المخالفات أمام مسئولى الشركة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

