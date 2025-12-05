بعد تداول فيديو، ضبط 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه عدد من الأشخاص يتشاجرون مستخدمين أسلحة بيضاء داخل نطاق محافظة السويس.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 2 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة الأربعين من 3 أشخاص، أبدوا تضررهم من 3 آخرين بسبب خلافات بين الجيرة تطورت إلى مشاجرة، حيث قام الطرف الثانى بإشهار أسلحة بيضاء دون وقوع أي إصابات.

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل

وتمكنت القوات من ضبط طرفى الاعتداء، بينهم اثنان من ذوي المعلومات الجنائية، وعُثر بحوزتهم على 2 سلاح أبيض وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات الجيرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

