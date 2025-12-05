القبض على 3 تيك توكرز لتصويرهم مشاهد تحرض على البلطجة

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 3 تيك توكرز بعد تصويرهم مشاهد تحرض على أعمال البلطجة، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمثل تعديًا على القيم المجتمعية.

جاءت الواقعة في إطار متابعة المنشورات والفيديوهات المثيرة للفتنة، حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر فيه 3 أشخاص يقومون بتصوير مشاهد تحرض على أعمال البلطجة.

تم تحديد وضبط الأشخاص الثلاثة، بينهم شخصان لهما معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير ونشر الفيديو بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.