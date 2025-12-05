الجمعة 05 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على 3 تيك توكرز لتصويرهم مشاهد تحرض على البلطجة

القبض على 3 تيك توكرز
القبض على 3 تيك توكرز لتصوير مشاهد تحرض على البلطجة
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 3 تيك توكرز بعد تصويرهم مشاهد تحرض على أعمال البلطجة، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمثل تعديًا على القيم المجتمعية.

جاءت الواقعة في إطار متابعة المنشورات والفيديوهات المثيرة للفتنة، حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر فيه 3 أشخاص يقومون بتصوير مشاهد تحرض على أعمال البلطجة.

ضبط طالب اعتدى على زميله داخل مدرسة بالتجمع

بعد تداول فيديو، ضبط 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس

تم تحديد وضبط الأشخاص الثلاثة، بينهم شخصان لهما معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير ونشر الفيديو بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

