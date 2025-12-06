18 حجم الخط

المكسرات من الأكلات اللذيذة والفاخرة التي تقدم عادة كتسال وتستخدم في تزيين الحلوى ولها شعبية كبيرة على مستوى العالم.

والمكسرات لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون الصحية والأوميجا 3 ومضادات الأكسدة وينصح الخبراء بتناولها.

مميزات وعيوب المكسرات النيئة والمحمصة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن من مميزات وعيوب المكسرات النيئة والمحمصة:

مميزات المكسرات النيئة

المغذيات كاملة، حيث تحتوى على الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة لانها لم تتعرض للحرارة.

الدهون الصحية بها محفوظة، وهى الدهون الأحادية والأوميجا 3 المهمة للقلب تظل سليمة.

بدون إضافات فلا ملح ولا زيوت صناعية، ولا منكهات.

سعرات حرارية أقل نسبيا، لأن لا يوجد زيوت تحمير.

عيوب المكسرات النيئة:

يمكن أن تحتوي على ميكروبات إذا كانت غير مخزنة بشكل صحيح مثل السالمونيلا في الفستق والفول السوداني.

مذاقه لا يفضله العديد من الأشخاص لأنها جافة.

ثقيلة الهضم.

مميزات وعيوب المكسرات النيئة والمحمصة

مميزات المكسرات المحمصة

مذاقها لذيذ لأن الحرارة تخرج نكهتها لذا مذاقها يصبح لذيذ.

أسهل في الهضم عند العديد من الأشخاص.

تعرضها للحرارة يقضي على جزء كبير من الميكروبات.

عيوب المكسرات المحمصة:

فقد جزء من الفيتامينات، خصوصا فيتامين E وبعض مضادات الأكسدة.

الدهون يمكن أن تتأكسد إذا كان التحميص على حرارة عالية ما يقلل من فائدتها للقلب.

سعراتها الحرارية أعلى إذا كانت محمصة بزيت.

الملح والنكهات بها يمكن أن تسبب احتباس سوائل وارتفاع ضغط.

الأكريلاميد مادة تتكون مع التسخين العالي.

وأضاف سلامة، أن من يريد قيمة غذائية عالية وصحة القلب يتناول المكسرات النيئة بينما من يبحث عن الطعم الرائع فيتناول المكسرات المحمصة.

