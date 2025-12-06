السبت 06 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة التقلبات الجوية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية، وقد تغزر أحيانا على " شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، ويجب الحذر من تشكل السيول هناك.

 

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وشبورة مائية، حالة الطقس غدا السبت

سيول وضربات للبرق، تحذير عاجل من حالة الطقس غدا السبت

حالة الطقس اليوم السبت

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

