كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

الجزائر والبحرين
كأس العرب 2025، تقدم منتخب الجزائر، علي  نظيره البحريني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم السبت، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وسجل ثلاثية الجزائر كل من: رضوان بركان في الدقيقة 24 وعادل بولبينة في الدقيقة 30 وياسين بنزية في الدقيقة 45+7. 

وسجل هدف البحرين الوحيد اللاعب مهدي عبد الجبار في الدقيقة 27.

 

تشكيل الجزائر أمام البحرين

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: هواري بوشي، عبد القادر بدران، أشرف عبادة، يوسف عطال

خط الوسط: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، بن زية

خط الهجوم: أمير سعيود، رضوان بركان، عادل بولبينة

تشكيل البحرين أمام الجزائر

حراسة المرمى: عمر سالم.

خط الدفاع: عبد الله الخلاصي - وليد الحيام - أمين بنعدي - أحمد بوعمار.

خط الوسط: محمد مرهون - السيد ضياء سعيد - كميل الأسود - علي مدن.

خط الهجوم: مهدي عبدالجبار - مهدي حميدان.

وكان منتخب الجزائر تعادل في مباراته الأولى مع السودان سلبيا، بينما خسر منتخب البحرين أمام العراق بهدفين مقابل هدف.

ويحتل منتخبا الجزائر والسودان المركزين الثاني والثالث بنقطة وحيدة، خلف العراق المتصدر بثلاث نقاط، بينما البحرين رابعا دون نقاط.

وكانت بطولة كأس العرب تُقام في السابق بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل أن يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “فيفا” تنظيمها بدءًا من نسخة  قطر 2021.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. وسيستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

