11 فائدة صحية مذهلة لـ"الصنوبر" و4 مخاطرمن الإفراط في تناوله

فوائد الصنوبر، الصنوبر من المكسرات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة خاصة في الدول العربية حيث يستخدم في الطهي مع الكبسة والأرز بالخلطة وغيرهم.

وفوائد الصنوبر، عديدة لقيمته الغذائية العالية وهو من المكسرات الشهيرة التي لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز، وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الصنوبر واحد من أثمن أنواع المكسرات في العالم، ليس فقط بسبب نكهته الغنية وقيمته الغذائية العالية، بل أيضا لما يحتويه من فوائد صحية وجمالية تجعل منه إضافة ذهبية لأي نظام غذائي، يستخرج الصنوبر من الأشجار المعمرة تحتاج سنوات طويلة لتنضج، وهذا ما يفسر ارتفاع ثمنه وقيمته.

القيمة الغذائية للصنوبر

وأضافت مرام، أن الصنوبر يحتوي على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية الصحية مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، والبروتينات النباتية المهمة لبناء العضلات، والفيتامينات خاصة فيتامين E وK، والمعادن مثل المغنيسيوم، والحديد، والزنك، والبوتاسيوم، والنحاس والمنجنيز، ومضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهابات.

فوائد الصنوبر

فوائد الصنوبر للصحة العامة

وتابعت، أن من فوائد الصنوبر:

يعزز صحة القلب والشرايين، حيث يحتوي الصنوبر على دهون غير مشبعة تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، ورفع مستوى الكوليسترول النافع، وتحسين تدفق الدم، وتقليل خطر الإصابة بانسداد الشرايين، لذا تناول حفنة صغيرة يوميًّا يمكن أن يدعم صحة القلب بشكل ملحوظ.

يقوى المناعة ويحارب الالتهابات، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والغذاء الغني بالزنك.

الصنوبر من أكثر المكسرات التي تمنح الجسم طاقة عالية لاحتوائه على الدهون الصحية والبروتينات، مما يجعله مناسب للطلاب أثناء المذاكرة، وللرياضيين، ولمن يعانون من الإرهاق والتعب.

رغم احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة، إلا أن الصنوبر يمكن أن يقلل الشهية بفضل حمض “البينوليك” الذي يحفز هرمونات الشبع، ويساعد على التحكم في الوجبات، ويقلل من تناول الطعام الزائد، لذا يعتبر غذاء مناسب لمن يتبعون نظام لإنقاص الوزن إذا تم تناوله باعتدال.

يعزز صحة العظام ويحمى من هشاشتها، لأن الصنوبر غني بالمغنيسيوم والمنجنيز والنحاس كما يساهم فيتامين K في تحسين امتصاص الكالسيوم.

الصنوبر يحتوي على أحماض دهنية ومضادات أكسدة تساعد على تحسين التركيز، ودعم الذاكرة، وتنشيط خلايا الدماغ، لذلك ينصح به للطلاب وكبار السن.

بفضل احتوائه على المغنيسيوم الذي يساعد على تهدئة الأعصاب، وتحسين جودة النوم، وتقليل أعراض التوتر والقلق.

يمنح البشرة نضارة ويقاوم الشيخوخة، لأن الصنوبر غني بفيتامين E والأوميجا 3، فهو يساعد على ترطيب البشرة بعمق، وتقليل الخطوط الرفيعة والتجاعيد، وتوحيد لون البشرة، وتسريع التئام الجروح، وزيت الصنوبر يستخدم أيضا في وصفات العناية بالبشرة لخصائصه المطهرة والمرطبة.

يقوي الشعر ويقلل التساقط، وزيت الصنوبر يحتوي على مواد مضادة للالتهاب تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، لذلك يساعد على تقوية بصيلات الشعر، وتقليل التساقط، وزيادة اللمعان، وعلاج القشرة.

يعتبر الصنوبر غذاء محفز للطاقة الجنسية لأنه يحتوي على الزنك الهام لزيادة الرغبة، ويحسن تدفق الدم إلى الأعضاء، ويرفع مستوى الهرمونات الطبيعية، كما استخدم قديما كمنشط طبيعي ومحفز للخصوبة للرجال والنساء.

الصنوبر لطيف على المعدة وغني بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتقليل مشاكل القولون، كما أن مضادات الالتهاب فيه مفيدة لتهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي.

مخاطر الإفراط فى تناول الصنوبر

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الصنوبر إلا أنه ممنوع الإفراط فى تناولها لأنها يسبب زيادة الوزن، وارتفاع السعرات الحرارية، والحساسية لدى بعض الأشخاص، طعم معدني مؤقت في الفم عند البعض ظاهرة نادرة تسمى Pine Mouth، لذا يكفي تناول ملعقة كبيرة إلى ملعقتين يوميا فقط.



