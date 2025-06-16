فوائد الكاجو، يقوي النظر والعظام ويحمي من أمراض القلب

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة ورغم ارتفاع ثمنه يقبل عليه الكبار والصغار لمذاقه المميز الذي لا يقاوم ويستخدم في تزيين الحلوى.

وفوائد الكاجو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكاجو هو نوع من المكسرات اللذيذة والمغذية، ويعتبر من أشهر أنواع المكسرات حول العالم، ويتميز بطعمه الكريمي وقيمته الغذائية العالية، ويزرع بشكل أساسي في المناطق الاستوائية مثل البرازيل والهند وفيتنام، ولا يقتصر دور الكاجو على كونه وجبة خفيفة، بل هو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية التي تعود بفوائد عديدة على صحة الإنسان.

القيمة الغذائية للكاجو

وأضاف السيد، أن كل 100 جرام من الكاجو يحتوي على:

السعرات الحرارية، حوالي 550-600 سعرة حرارية

البروتين، 18 جرام

الدهون، 44 جرام (معظمها دهون غير مشبعة)

الكربوهيدرات، 30 جرام

الألياف، 3 جرام

الفيتامينات، فيتامين K، E، B6، وحمض الفوليك

المعادن، المغنيسيوم، الزنك، الحديد، النحاس، الفوسفور، السيلينيوم

فوائد الكاجو الصحية

فوائد الكاجو الصحية

وتابع، أن من فوائد الكاجو الصحية:-

الكاجو يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، مثل حمض الأوليك، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، كما أن وجود المغنيسيوم والبوتاسيوم يدعم صحة الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يعتبر الكاجو مصدرا جيدا للمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، وهي معادن أساسية للحفاظ على قوة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر.

المغنيسيوم الموجود في الكاجو يلعب دور مهم في تنظيم الإشارات العصبية وتهدئة الأعصاب، ما يساعد على تخفيف التوتر والقلق وتحسين جودة النوم.

الكاجو يحتوي على الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران ضروريان لتقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات والفيروسات.

يحتوي الكاجو على النحاس، وهو معدن مهم لتكوين الكولاجين والإيلاستين، مما يحسن من مرونة البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد، كما أن وجود الأحماض الدهنية يساعد في ترطيب الجلد ومنع جفافه، ويقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه.

نظرا لاحتوائه على الحديد والنحاس، يساهم الكاجو في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يقلل من فرص الإصابة بفقر الدم خاصة عند النساء والأطفال.

الكاجو يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان يساهمان في حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية ويقللان من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

رغم أن الكاجو يحتوي على كربوهيدرات، إلا أن مؤشره الجلايسيمي منخفض، ولا يسبب ارتفاع سريع في نسبة السكر، كما أن المغنيسيوم فيه يحسن من قدرة الجسم على استخدام الإنسولين.

عند تناوله باعتدال، يمكن أن يكون الكاجو مفيدًا لإنقاص الوزن، لأنه غني بالبروتينات والدهون الصحية التي تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الوجبات الزائدة.

احتواء الكاجو على الألياف يساهم في تحسين عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك.

نصائح عند تناول الكاجو

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الاعتدال هو الأساس فى تناول الكاجو لانه غني بالسعرات الحرارية، لذلك ينصح بعدم الإفراط في تناوله، خاصة لمن يتبعون حمية غذائية، مع اختيار الكاجو غير المملح أو المحمص بزيت صحي لتفادي زيادة كمية الصوديوم أو الدهون الضارة، والحذر من التحسس، لأن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الكاجو، وقد تكون الأعراض شديدة أحيانا.

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