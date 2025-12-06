صراع العروش ودم آل النبي، لماذا ظلّت مطاردة آل البيت تتكرر عبر التاريخ؟ عالم يوضح

18 حجم الخط

كشف الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، الأسباب التاريخية وراء تعرّض آل بيت النبي ﷺ للظلم والملاحقة على مر العصور، مؤكدًا أن جذور الأزمة ارتبطت بصراع العروش والباحثين عن النفوذ السياسي، وليس بسبب توجه آل البيت أو سعيهم للحكم.

سيرة الإمام علي زين العابدين: ميلاد ونشأة ومكانة

وأوضح فرماوي أن الإمام علي زين العابدين وُلد في 3 شعبان سنة 38 هـ في خلافة جده الإمام علي بن أبي طالب بالمدينة المنورة، وتوفي في 25 محرم سنة 95 هـ، وتولى ابنه الإمام محمد الباقر غسله والصلاة عليه ودفنه.

وأشار إلى أن الإمام أنجب 15 ولدًا (11 ذكرًا و4 إناث)، وكان يحرص على تسمية أبنائه بأسماء الشهداء والأنبياء، ويكرر أسماء علي والحسين وفاطمة.

تقدير الصحابة لآل البيت

وأكد الشيخ فرماوي خلال لقائه ببرنامج “الكنز”، الذي يقدمه أشرف محمود المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الصحابة الأوائل أظهروا تقديرًا عظيمًا لآل البيت، مستشهدًا بأن سيدنا علي سمّى أبناءه بأسماء أبي بكر وعمر، الحسن والحسين فعلا الأمر نفسه، أما عمر بن الخطاب فكان يعطي الحسن والحسين عطاءً ماليًا أكبر مما يعطيه لابنه عبد الله، تقديرًا لقربهما من النبي ﷺ.

كما روى قصة ابن عباس الذي أمسك بخطام ناقة زيد بن ثابت احترامًا له، قائلًا: "هكذا أمرنا أن نفعل بتابعينا".

موقف الإمام زين العابدين مع وفد العراق

واستعرض عالم الأوقاف قصة وفد جاء إلى الإمام زين العابدين من العراق، فسألهم:هل أنتم من المهاجرين؟ هل أنتم من الأنصار؟ هل أنتم من التابعين بإحسان؟ ولما نفوا انتماءهم لهذه الفئات، طردهم قائلا:"أغربوا عني، خيبكم الله"، لأنه لم يجد فيهم صفات محبّي آل البيت كما ورد في القرآن.

سر الظلم التاريخي لآل البيت: صراع العروش لا الدين

وأكد فرماوي أن آل البيت لم يكونوا أصحاب نزعة سياسية أو باحثين عن الحكم، لكنهم صُودروا وظُلموا عبر الزمن بسبب صراع السلالات الحاكمة على السلطة، حساسية بعض القوى السياسية من مكانة آل البيت في قلوب المسلمين، خوف بعض الحكّام من التفاف الناس حولهم.

وأضاف أن الأمة أجمعت على لقب "الإمام" لسيدنا علي، باعتباره إمام علم وهداية، بينما اقتصرت ألقاب من جاء بعده على "الخليفة" أو "أمير المؤمنين".

مصر.. الملاذ الآمن لآل البيت

وروى فرماوي موقفًا عن السيدة زينب عندما حاول يزيد نفيها من المدينة، فاختارت مصر قائلة:

"مصر"-في إشارة إلى أنها رأت فيها حصنًا آمنًا لآل البيت على مر الزمن.

وختم داعيًا إلى التمسك بمحبة آل البيت، مؤكدًا أن في محبتهم البركة والنجاة.

