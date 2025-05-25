أضرار المكسرات، المكسرات من الحبوب الشهيرة التى تقدم كتسالى فاخرة وتستخدم فى صناعة الحلوى، واحيانا تستخدم فى الطهى، ولها عشاق كثيرون.

وأضرار المكسرات، عديدة لقيمتها الغذائية المهمة والعالية، ورغم ذلك لها أضرار عديدة وخطيرة فى حال الإفراط في تناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المكسرات من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل البروتينات، والدهون الصحية، والألياف، والفيتامينات، والمعادن، ومع ذلك، فإن تناول المكسرات بإفراط أو في ظروف معينة قد يسبب أضرار صحية لا يستهان بها.

أضرار الإفراط في تناول المكسرات

أضرار الإفراط في تناول المكسرات

واضافت منى، أن من أضرار الإفراط في تناول المكسرات:-

المكسرات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، فرغم أن هذه الدهون مفيدة لصحة القلب، إلا أن الإفراط في تناول المكسرات يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية اليومية، مما يسبب زيادة في الوزن على المدى الطويل، خاصة إذا لم يكن هناك توازن بين الطعام والنشاط البدني.

تناول كميات كبيرة من المكسرات قد يسبب مشاكل هضمية، منها، الانتفاخ والغازات بسبب احتوائها على ألياف صعبة الهضم، والإمساك أو الإسهال بحسب كمية الألياف ونوع المكسرات، عسر الهضم خاصة عند تناول المكسرات المقلية أو المتبلة

تعد حساسية المكسرات من أخطر أنواع الحساسية الغذائية، وتظهر عند بعض الأشخاص بشكل قوي، وتشمل أعراضها الحكة والتورم في الوجه أو الحلق، وصعوبة في التنفس، والغثيان والقيء.

وفي حالات نادرة الصدمة التحسسية، والتي قد تهدد الحياة.

حتوي بعض المكسرات التجارية على كميات كبيرة من الملح، خاصة المكسرات المحمصة أو المملحة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل،وإرهاق الكلى وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

بعض أنواع المكسرات، مثل الكاجو واللوز، تحتوي على نسبة عالية من مادة الأوكسالات، وهي مادة قد تساهم في تكوين حصى الكلى عند بعض الأشخاص، خاصة الذين لديهم استعداد وراثي أو تاريخ مرضي مع مشاكل الكلى.

المكسرات النيئة، خاصة الفول السوداني، قد تحتوي على مادة سامة تسمى الأفلاتوكسين، تنتجها بعض الفطريات، وتعد من المواد المسرطنة المحتملة.

وتناول كميات كبيرة من المكسرات الملوثة قد يؤدي إلى تلف الكبد، مشاكل في جهاز المناعة.

تقلل من قدرة الجسم على امتصاص بعض المعادن مثل الحديد، الزنك، الكالسيوم.

بعض أنواع المكسرات مثل الجوز والكاجو تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 6، وهي دهون مفيدة لكن عند زيادتها عن الحد الموصى به، قد تؤدي إلى التهابات مزمنة،واختلال في توازن الدهون مع أوميغا-3، مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب والمخ.

رغم الفوائد الكثيرة للمكسرات، إلا أن استهلاكها يجب أن يكون باعتدال وضمن حمية غذائية متوازنة، وينصح بتناول المكسرات النيئة أو المحمصة بدون ملح وبكميات صغيرة (حفنة يد يوميًا) لتجنب الأضرار المحتملة، كما يجب على من يعانون من الحساسية أو مشاكل في الكلى أو الجهاز الهضمي استشارة الطبيب قبل إدخال المكسرات ضمن النظام الغذائي.

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