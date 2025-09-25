عين الجمل، الكمية المناسبة لتناوله يوميا للحفاظ على الصحة

فوائد عين الجمل، عين الجمل من اشهر أنواع المكسرات ويستخدم فى صناعة الحلوى وتزيينها ويقدم كتسالي، ورغم سعره العالي إلا أن يقبل الكثير من عشاقه على شرائه للإستمتاع بمذاقه المميز.

وفوائد عين الجمل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وهو يعتبر غذاء مهم للمخ يقوى الذاكرة والتركيز.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن عين الجمل أو ما يعرف بالجوز من أكثر المكسرات الغنية بالفوائد الصحية والقيمة الغذائية العالية، وقد عرف منذ القدم كغذاء مقوي للجسم والعقل، ويتميز بمذاقه الشهي واستخداماته المتعددة سواء في الحلويات أو السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة، لكن قيمته الحقيقية تكمن في محتواه الغني من الأحماض الدهنية الصحية، والفيتامينات، والمعادن، والألياف التي تجعله غذاء متكامل.

فوائد عين الجمل

فوائد عين الجمل للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد عين الجمل للصحة:-

يعتبر عين الجمل من أفضل الأطعمة لصحة القلب، لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة أوميجا 3 التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع، كما أن تناوله بانتظام يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ويحمي من الجلطات القلبية.

الدهون الصحية ومضادات الأكسدة الموجودة في عين الجمل، مثل فيتامين E والبوليفينولات، تساعد في تحسين وظائف المخ، وتنشيط الذاكرة، وزيادة التركيز، ولذلك يطلق عليه "غذاء العقل"، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف مع التقدم في العمر.

رغم أن عين الجمل يحتوي على سعرات حرارية عالية، إلا أنه يساهم في التحكم بالوزن لأنه يمنح إحساس بالشبع لفترة طويلة بفضل الألياف والبروتينات والدهون الصحية، كما أنه يحفز عملية الأيض ويساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أفضل.

عين الجمل غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية لبناء العظام والحفاظ على قوتها، كما أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تساعد في تقليل التهابات المفاصل، مما يخفف من آلام العظام ويقي من هشاشتها.

يساعد عين الجمل في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي يعتبر غذاء مناسب لمرضى السكري من النوع الثاني، كما أن تناوله يساهم في تقليل الالتهابات التي تزيد من مضاعفات مرض السكري.

الألياف الغذائية الموجودة في عين الجمل تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحسن عملية الهضم، كما أن هذه الألياف تقي من الإمساك وتساعد على تنظيف القولون.

عين الجمل يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الزنك والسيلينيوم والفيتامينات التي تعزز الجهاز المناعي وتزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

الدهون الصحية والفيتامينات، خاصة فيتامين E، تجعل عين الجمل مفيد للبشرة، حيث يحافظ على ترطيبها ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، أما بالنسبة للشعر، فهو يساعد على تقويته، منع تساقطه، ومنحه لمعان صحي.

تناول عين الجمل بانتظام قد يساهم في تحسين المزاج والتقليل من القلق والاكتئاب، بفضل محتواه من الأحماض الأمينية والتربتوفان الذي يساعد في إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج.

تشير بعض الدراسات إلى أن عين الجمل يحسن من جودة الحيوانات المنوية عند الرجال ويزيد من نشاطها، كما أنه يعزز الصحة الإنجابية للنساء بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية.

نصائح لتناول عين الجمل بآمان

وتابع، يفضل تناول حفنة صغيرة من عين الجمل يوميا حوالي 28 جرام للحصول على فوائده دون زيادة في السعرات الحرارية، ويمكن إضافته إلى السلطات، أو الزبادي، ودقيق الشوفان، أو تناوله كوجبة خفيفة صحية، ويحفظ في مكان بارد وجاف للحفاظ على زيوته الطبيعية من الأكسدة.

