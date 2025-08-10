فوائد الكاجو، يقوي المناعة ويحسن الذاكرة ويحمي من الأمراض العصبية

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الشهيرة والفاخرة التى تقدم كتسالى وتستخدم فى صناعة الحلوى وتزيينها وله عشاق كثيرون من الكبار والصغار على مستوى العالم.

وفوائد الكاجو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكاجو من المكسرات اللذيذة والمغذية التي تشتهر بمذاقها المميز وفوائدها الصحية المتعددة، فهو ليس مجرد وجبة خفيفة، بل كنز غذائي يحتوي على عناصر مهمة تدعم صحة الجسم والعقل.

القيمة الغذائية للكاجو

وأضافت منى، أن الكاجو غني بالدهون الصحية غير المشبعة، والبروتينات، والألياف الغذائية، كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل:

المغنيسيوم، مهم لصحة العظام والعضلات.

الزنك، يقوي المناعة ويساعد في التئام الجروح.

الحديد، يحارب الأنيميا.

النحاس، يساهم في إنتاج الطاقة وصحة الجهاز العصبي.

فيتامين K وE، لهما دور في حماية القلب والجلد.

فوائد الكاجو الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكاجو التى تدفعنا لتناوله:-

الكاجو يحتوي على دهون غير مشبعة أحادية ومتعددة تساعد في خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والنحاس، وهما عنصران أساسيان في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة، بالإضافة إلى دور فيتامين K في زيادة كثافة العظام.

الزنك الموجود في الكاجو يعزز عمل الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة العدوى، كما أن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

الدهون الصحية، خاصة أوميجا 3، والنحاس الموجود في الكاجو يدعمان وظائف الدماغ، ويحسنان الذاكرة والتركيز، ويقللان من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مع التقدم في العمر.

الكاجو يحتوي على الحديد والنحاس، وهما عنصران أساسيان لإنتاج الهيموجلوبين وزيادة كريات الدم الحمراء، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم.

على الرغم من أن الكاجو غني بالسعرات الحرارية، إلا أن الدهون الصحية والبروتينات الموجودة فيه تعزز الإحساس بالشبع، مما يساعد في تقليل الإفراط في تناول الطعام إذا تم تناوله باعتدال.

فيتامين E والنحاس في الكاجو يحافظان على نضارة البشرة ويعززان إنتاج الكولاجين، كما يدعمان نمو الشعر ومنع تساقطه.

الألياف والدهون الصحية في الكاجو تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما قد يكون مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني عند تناوله بكميات مناسبة.

نصائح لتناول الكاجو

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول الكاجو النيء أو المحمص بدون ملح لتجنب زيادة الصوديوم، والحصة اليومية المثالية حوالي 30 جرام (حفنة يد صغيرة)، ويمكن إضافته إلى السلطات، أو العصائر، أو الحلويات الصحية، أو تناوله كسناك بين الوجبات.

