الفستق يعزز صحة العينين ويقوي المناعة ويحمي من أمراض القلب

فوائد الفستق، الفستق من اشهر أنواع المكسرات الفاخرة وهو الأعلى سعرا، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم في الطهي وصناعة الحلوى.

وفوائد الفستق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفستق من أقدم المكسرات التي عرفها الإنسان، وقد حظي بمكانة مميزة في العديد من الثقافات بسبب طعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية.

وينتمي الفستق إلى عائلة النباتات المعروفة باسم "الكاجو"، وينمو في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول الفستق بانتظام يقدم فوائد صحية عظيمة تشمل مختلف أجهزة الجسم.

القيمة الغذائية للفستق

واضاف السيد، أن الفستق ذات قيمة غذائية عالية لإحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل، البروتينات النباتية عالية الجودة، والدهون الصحية، خصوصًا الدهون الأحادية غير المشبعة، والألياف الغذائية، وفيتامين B6، وفيتامين E، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والحديد، ومضادات الأكسدة القوية مثل اللوتين والزيكسانثين.

فوائد الفستق للصحة

فوائد الفستق الصحية

وتابع، أن من فوائد الفستق التي تدفعنا لتناوله:-

الفستق غني بالدهون المفيدة التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، وقد أظهرت الأبحاث أن تناوله بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

بفضل احتوائه على نسبة جيدة من الألياف، يساهم الفستق في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم الهضم ويقي من مشاكل مثل الإمساك.

على الرغم من أن الفستق يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، إلا أن تناوله باعتدال يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن، فالألياف والبروتين الموجودان فيه يزيدان من الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من تناول الطعام الزائد.

أظهرت الدراسات أن إضافة الفستق إلى النظام الغذائي قد يساعد في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، خاصة عند مرضى السكري من النوع الثاني، يعود ذلك إلى احتوائه على مؤشر جلايسيمي منخفض ومزيج غني من الدهون الصحية والألياف.

يحتوي الفستق على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزيكسانثين، اللذان يلعبان دور هام في حماية العين من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية ومن خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي.

الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفستق، خصوصًا فيتامين E، تساعد في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وتساهم في الحفاظ على مرونة الجلد ونضارته.

تُشير بعض الدراسات إلى أن تناول الفستق يمكن أن يُحسن الأداء الجنسي لدى الرجال، بفضل تأثيره الإيجابي على تدفق الدم وزيادة مستويات الطاقة.

كيفية تناول الفستق بطريقة صحية

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول الفستق نيئًا أو محمصًا بدون ملح لإبقاء كمية الصوديوم منخفضة، ويمكن إضافته إلى السلطات، الزبادي، أو الحلويات الصحية، واستخدام زبدة الفستق كبديل صحي لدهن الخبز، أو تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية بدلًا من الأطعمة المصنعة.

محاذير تناول الفستق

وأضاف السيد، أنه يجب تناول الفستق باعتدال لتجنب استهلاك سعرات حرارية زائدة، وبعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الفستق، مما يتطلب الحذر والانتباه، كما يفضل شراء الفستق غير المملح وغير المغلف بالسكر للحصول على فوائده كاملة.

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