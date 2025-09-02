فوائد الفستق، يساعد في إنقاص الوزن ويمنع هشاشة العظام

فوائد الفستق، الفستق من المكسرات الشهيرة الفاخرة التي تباع بأسعار خيالية وله مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم فى صناعة الحلوى.

وفوائد الفستق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الفستق من المكسرات الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، فهو يتميز بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، ويستخدم في الحلويات والمخبوزات وحتى كوجبة خفيفة صحية، ويعتبر من أقدم المكسرات التي عرفت منذ آلاف السنين، إذ يزرع بشكل رئيسي في إيران والولايات المتحدة وتركيا، وله فوائد صحية متعددة بفضل احتوائه على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

القيمة الغذائية للفستق

وأضافت منى، أن الفستق يحتوي على مزيج رائع من العناصر الأساسية مثل:

البروتينات النباتية التي تساهم في بناء العضلات.

الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم.

فيتامينات مثل فيتامين B6 الضروري لإنتاج الهيموجلوبين وتنظيم الأعصاب.

معادن مهمة مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحديد، والزنك.

فوائد الفستق

فوائد الفستق

وتابعت، أن من فوائد الفستق:-

الفستق يعتبر من الأطعمة المفيدة لصحة القلب بفضل غناه بالأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف، هذه العناصر تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد، وتحسين تدفق الدم وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الألياف الموجودة في الفستق تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإمساك واضطرابات الهضم.

على الرغم من أن الفستق غني بالسعرات الحرارية، إلا أنه قد يساعد في التحكم بالوزن لأنه يحتوي على بروتينات وألياف تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويحد من الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية.

الفستق غني بالكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مضادات أكسدة ضرورية للعين حيث تحمي من الأشعة الضارة، وتقلل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وتدعم وضوح الرؤية وصحة الشبكية.

بفضل غناه بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية، يساعد الفستق على تحسين الذاكرة والانتباه، ودعم صحة الخلايا العصبية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

يحتوي الفستق على فيتامين E والزنك ومركبات مضادة للأكسدة، مما يساعد الجسم على تقوية جهاز المناعة، ومقاومة الالتهابات والعدوى، وتسريع عملية التئام الجروح.

أثبتت الدراسات أن تناول الفستق بشكل معتدل يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني، حيث يقلل من مستوى السكر في الدم بعد الوجبات، ويحسن حساسية الأنسولين، ويدعم استقرار مستويات الجلوكوز.

بفضل احتوائه على فيتامين E والأحماض الدهنية الصحية، فإن الفستق يعمل على ترطيب البشرة ومنع جفافها، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس.

المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور في الفستق يساهمون في تقوية العظام، ومنع هشاشة العظام، والحفاظ على صحة الأسنان.

نصائح لتناول الفستق بآمان

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول الفستق بكميات معتدلة (حفنة صغيرة يوميا) لتجنب الإفراط في السعرات، والأفضل اختيار الفستق غير المملح للحفاظ على صحة القلب وضغط الدم، ويمكن إضافته إلى السلطات، والحلويات، والزبادي أو تناوله كوجبة خفيفة صحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.