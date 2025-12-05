أخبار الفن اليوم: والدة منى زكي ترد على منتقدي نجلتها بسبب فيلم الست.. عرض "الملحد" بالسينمات 31 ديسمبر.. أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

علقت الدكتورة تهاني جعفر، والدة النجمة مني زكي على الانتقادات التي طالت ابنتها مؤخرا، بسبب فيلمها الجديد "الست".

وقالت والدة مني زكي في تصريح خاص لـ"فيتو": "ده أكيد أعداء نجاح ولجان مدفوعة الأجر، وإثبات ذلك أن في مراكش الناس مبسوطين جدا وبيشكروا في العمل".

كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة المقام بالمملكة العربية السعودية النجم العالمي مايكل كين تقديرا لمسيرته الفنية.

وقال “مايكل” في كلمة مؤثرة له خلال تكريمه:" أنه من الطبقة التي يطلق عليها “حمقى الطبقة العاملة في لندن”، مشيرا إلى أنه كان من عائلة فقيرة، ولكن حالفه الحظ، واستغل الفرصة، وأصبح من أهم النجوم العالميين وأغناهم.

وشهد حفل تكريم مايكل كين تأثر كبير من الفنانين ومنهم مي عمر التي حرصت على التصفيق له.

انطلق تصوير فيلم محمد سعد الجديد “دياب على الباب”، ويشارك في العمل غادة عادل وهيدي كرم، نور إيهاب، ودنيا سامي، وتامر هجري والعمل من تأليف ورشة كتابة فايف برودكشن ومن إخراج وائل إحسان.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يظهر الفنان محمد سعد في شخصية جديدة عليه، ولكنها في إطار كوميدي أيضًا، رجل أعمال يسكن في القاهرة، وتأتي عائلته من الأرياف لتسكن معه.

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن سبب غياب شقيقتها دنيا عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت إيمي إن شقيقتها دنيا منشغلة حاليا بأعمالها الفنية الجديدة، موضحة في تصريحات تلفزيونية:" كانت هتيجي معايا بس الحمد لله، خلاص المرة الجاية إن شاء الله".

تقدم نسمة محجوب أغاني أم كلثوم ضمن أحداث فيلم الست بطولة النجمة منى زكي، والذي من المقرر عرضه في السينمات بدءًا من 10 ديسمبر الجاري، وتؤدي نسمة محجوب الأداء الغنائي للنجمة مني زكي.

بدأت نسمة محجوب ومني زكي التحضيرات الخاصة لأغاني الفيلم منذ عامين تقريبًا وجرى الإعداد لها بعناية شديدة لتقديم الأداء الغنائي بشكل يحاكي روح وأداء كوكب الشرق أم كلثوم.

كشفت علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد ومديرة أعماله آخر تطورات حالته الصحية بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرا ما استدعى نقله إلي المستشفى.

وقالت في تصريحات تليفزيونية:" هو تعبان لسه وبيلبس حزام وبيعمل علاج طبيعي، ومش قادرين نلغي خطته الفنية.

علق النجم رامي جمال، علي نجاح ألبومه الجديد "مطر ودموع" بشكل كبير، وتصدره التريند علي موقع يوتيوب بعد طرحه مباشرة.

وقال: “مبسوط جدًا بردود الفعل على ألبوم مطر ودموع، الألبوم ١٢ أغنية منها ١١ أغنية ترند على يوتيوب، والألبوم بالكامل ترند على باقي المنصات”.

وأضاف عبر صفحته على "الفيسبوك": “من يوم ما بدأت وأنا بحب الموسيقى جدًا، فخور بكل حاجة عملتها، والمكان اللي وصلتله شكرا لـ دعمكم وتشجيعكم السنين اللي فاتت، إن شاء الله يكون الألبوم عجبكم شكرًا للصناع المبدعين اللي من غيرهم مفيش نجاح”

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “الملحد” بطولة الفنان أحمد حاتم، عن موعد طرحه بدور العرض السينمائي، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر مؤخرا برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”.

ويعرض فيلم “الملحد” في دور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي للعمل.

أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم تامر حسني، في أول ظهور له بعد عودته إلى مصر مرة أخرى بعد وعكته الصحية الأخيرة، التي أدت إلى سفره لـ ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة.

ظهر تامر حسني في الفيديو المتداول بعد انتهاء أداء صلاة الجمعة، وملامح المرض تظهر عليه، حيث لجأ إلى مساعدة المقربين لضبط حركة سيره.

