الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

زوجة أحمد سعد عن حالته الصحية:"لسه بيلبس حزام ومش عارفين نلغي خطته الفنية"

أحمد سعد وزوجته
أحمد سعد وزوجته
18 حجم الخط

كشفت علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد ومديرة أعماله آخر تطورات حالته الصحية بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرا ما استدعى نقله إلي المستشفى.

زوجة أحمد سعد تكشف تفاصيل حالته الصحية 

وقالت في تصريحات تليفزيونية:" هو تعبان لسه وبيلبس حزام وبيعمل علاج طبيعي ، ومش قادرين نلغي خطته الفنية.

وكان الفنان أحمد سعد ظهر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ليطمئن جمهوره عليه.

وقال أحمد سعد خلال الفيديو: “بطمن كل جمهوري، أنا بخير وفي نعمة، ما تبصش للوحش بص للحلو، الوحش والحلو كلهم فيهم، الحمد لله إني موجود وشفت حب الناس، وطلعت بـ أقل الأضرار، إن شاء الله مش أكتر من 5 أيام وهكون موجود مع جمهوري”.

السيارة سقطت في حفرة.. ووسائد الأمان أنقذت الموقف

وروى شقيق الفنان أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، تفاصيل الحادث، موضحًا أن سيارة أحمد سعد سقطت في حفرة عميقة، وأن متانة السيارة والإيرباجز لعبا دورًا كبيرًا في حمايته من إصابات أكثر خطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زوجة أحمد سعد تكشف تفاصيل حالته الصحية علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد المطرب أحمد سعد أحمد سعد

الأكثر قراءة

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

طولان يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد (فيديو)

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

ياسين منصور: الأهلي يمتلك أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط

التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads