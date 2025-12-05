زوجة أحمد سعد عن حالته الصحية:"لسه بيلبس حزام ومش عارفين نلغي خطته الفنية"

18 حجم الخط

كشفت علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد ومديرة أعماله آخر تطورات حالته الصحية بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرا ما استدعى نقله إلي المستشفى.

زوجة أحمد سعد تكشف تفاصيل حالته الصحية

وقالت في تصريحات تليفزيونية:" هو تعبان لسه وبيلبس حزام وبيعمل علاج طبيعي ، ومش قادرين نلغي خطته الفنية.

وكان الفنان أحمد سعد ظهر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ليطمئن جمهوره عليه.

وقال أحمد سعد خلال الفيديو: “بطمن كل جمهوري، أنا بخير وفي نعمة، ما تبصش للوحش بص للحلو، الوحش والحلو كلهم فيهم، الحمد لله إني موجود وشفت حب الناس، وطلعت بـ أقل الأضرار، إن شاء الله مش أكتر من 5 أيام وهكون موجود مع جمهوري”.

السيارة سقطت في حفرة.. ووسائد الأمان أنقذت الموقف

وروى شقيق الفنان أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، تفاصيل الحادث، موضحًا أن سيارة أحمد سعد سقطت في حفرة عميقة، وأن متانة السيارة والإيرباجز لعبا دورًا كبيرًا في حمايته من إصابات أكثر خطورة.

