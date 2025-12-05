الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انطلاق تصوير فيلم محمد سعد الجديد

محمد سعد، فيتو
محمد سعد، فيتو
18 حجم الخط

 انطلق تصوير فيلم محمد سعد الجديد  “دياب على الباب”، ويشارك في العمل غادة عادل وهيدي كرم، نور إيهاب، ودنيا سامي، وتامر هجري والعمل من تأليف ورشة كتابة فايف برودكشن ومن إخراج وائل إحسان.

 

فيلم محمد سعد الجديد 

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يظهر الفنان محمد سعد في شخصية جديدة عليه، ولكنها في إطار كوميدي أيضًا، رجل أعمال يسكن في القاهرة، وتأتي عائلته من الأرياف لتسكن معه.
 

أما عن آخر أعمال محمد سعد السينمائية، كان فيلم “الدشاش”، الذي عرض بالسينمات منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنانة زينة وباسم سمرة ونسرين طافش وخالد الصاوي ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيلم محمد سعد الجديد فيلم النجم محمد سعد فيلم النجم محمد سعد الجديد محمد سعد

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

مجموعات نارية في بطولة كأس العالم 2026

مواجهات قوية للفراعنة، منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

فيفا تحتفي بمدرب الأرجنتين قبل قرعة المونديال: صديق قديم

انتخابات النواب 2025، أبرز مفاجآت الحصر العددي في الـ 19 دائرة الملغاة

وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع "كيشو" لإنهاء أزمته

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق خاص من وزير الأوقاف على دعاء والدة "أشرف سيف" بعد تألقه في دولة التلاوة (فيديو)

بحضور وزير الأوقاف، الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

ما حكم ارتداء طرحة شفافة تظهر لون الشعر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads