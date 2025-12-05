الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مايكل كين يلقي كلمة مؤثرة خلال تكريمه في مهرجان البحر الأحمر (فيديو)

مايكل كين
مايكل كين
18 حجم الخط

كرم  مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة المقام بالمملكة العربية السعودية النجم العالمي مايكل كين  تقديرا لمسيرته الفنية. 

 

وقال “مايكل” في كلمة مؤثرة له خلال تكريمه:" أنه من الطبقة التي يطلق عليها “حمقى الطبقة العاملة في لندن”، مشيرا إلى أنه كان من عائلة فقيرة، ولكن حالفه الحظ، واستغل الفرصة، وأصبح من أهم النجوم العالميين وأغناهم.

وشهد حفل تكريم مايكل كين تأثر كبير من الفنانين ومنهم مي عمر التي حرصت على التصفيق له.

حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان وصول النجم العالمي مايكل كين صاحب الـ 92 عاما، حيث حرص العالمي فين ديزل على دعمه والتقاط الصور التذكارية برفقته بعد الإعلان عن تكريم الثنائي بجائزة اليسر الفخرية. 

وشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة المقام بالمملكة العربية السعودية، إقبالا كبيرا من نجوم الفن.

وشهد حفل افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الخامسة، مشاركة عدد كبير من نجمات العالم. 

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن على ريد كاربت حفل افتتاح المهرجان، أيشوريا راي باتشان وأوما ثرومان، كما حضرت أيضا النجمة العالمية جوليت بينوش إحدى المكرمات في هذا العام. 

وانطلقت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وسط توافد نجوم العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الأحمر السينمائي الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

مجموعات نارية في بطولة كأس العالم 2026

مواجهات قوية للفراعنة، منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

فيفا تحتفي بمدرب الأرجنتين قبل قرعة المونديال: صديق قديم

انتخابات النواب 2025، أبرز مفاجآت الحصر العددي في الـ 19 دائرة الملغاة

وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع "كيشو" لإنهاء أزمته

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق خاص من وزير الأوقاف على دعاء والدة "أشرف سيف" بعد تألقه في دولة التلاوة (فيديو)

بحضور وزير الأوقاف، الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

ما حكم ارتداء طرحة شفافة تظهر لون الشعر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads