مايكل كين يلقي كلمة مؤثرة خلال تكريمه في مهرجان البحر الأحمر (فيديو)

18 حجم الخط

كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة المقام بالمملكة العربية السعودية النجم العالمي مايكل كين تقديرا لمسيرته الفنية.

وقال “مايكل” في كلمة مؤثرة له خلال تكريمه:" أنه من الطبقة التي يطلق عليها “حمقى الطبقة العاملة في لندن”، مشيرا إلى أنه كان من عائلة فقيرة، ولكن حالفه الحظ، واستغل الفرصة، وأصبح من أهم النجوم العالميين وأغناهم.

وشهد حفل تكريم مايكل كين تأثر كبير من الفنانين ومنهم مي عمر التي حرصت على التصفيق له.

حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان وصول النجم العالمي مايكل كين صاحب الـ 92 عاما، حيث حرص العالمي فين ديزل على دعمه والتقاط الصور التذكارية برفقته بعد الإعلان عن تكريم الثنائي بجائزة اليسر الفخرية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة المقام بالمملكة العربية السعودية، إقبالا كبيرا من نجوم الفن.

وشهد حفل افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الخامسة، مشاركة عدد كبير من نجمات العالم.

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن على ريد كاربت حفل افتتاح المهرجان، أيشوريا راي باتشان وأوما ثرومان، كما حضرت أيضا النجمة العالمية جوليت بينوش إحدى المكرمات في هذا العام.

وانطلقت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وسط توافد نجوم العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.